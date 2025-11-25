OpenAI lancia shopping research, ChatGPT diventa un assistente

OpenAI introduce shopping research, una nuova funzione integrata a ChatGPT pensata per rivoluzionare il modo in cui le persone cercano e confrontano prodotti online. L’idea è semplice: invece di aprire decine di schede del browser, leggere recensioni sparse e perdersi tra opinioni discordanti, basta descrivere ciò che si sta cercando e lasciare che sia ChatGPT a fare tutto il lavoro al posto dell’utente.

La nuova funzione trasforma il tempo perso per fare acquisti online in un dialogo efficiente e più immediato. ChatGPT fa domande mirate per capire gusti, budget, priorità e contesto d’uso, poi avvia ricerche approfondite sul web per proporre una guida d’acquisto personalizzata. Il processo è pensato soprattutto per le categorie più complesse—dai prodotti tech alle soluzioni per la casa, dall’outdoor ai cosmetici—dove orientarsi richiede spesso ore di letture, comparazioni e confronti tecnici.

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Il risultato finale è una panoramica ben precisa. ChatGPT presenterà i migliori prodotti disponibili, le differenze reali e non banali tra un modello e l’altro, oltre a pro e contro per prendere decisioni consapevoli.

Shopping research disponibile da subito (quasi) per tutti

Il roll-out è partito su mobile e via web per gli utenti iscritti ai piani Free, Go, Plus e Pro. Durante le festività l’utilizzo sarà praticamente illimitato, così da accompagnare uno dei periodi di shopping più intensi dell’anno.

La funzione è già integrata anche in ChatGPT Pulse (per utenti Pro), dove il modello può proporre proattivamente guide personalizzate basate sulle conversazioni precedenti—una sorta di suggeritore intelligente che conosce i gusti dell’utente e anticipa le sue esigenze. Ci vorrà solo un po’ di tempo per vedere in azione la funzione, quindi non sarà disponibile da subito per tutti gli utenti.

Una ricerca accurata e sempre aggiornata

Shopping research raccoglie informazioni recenti e verificabili, provenienti da contenuti online di qualità. L’obiettivo è sostituire l’esperienza dispersiva dei motori di ricerca tradizionali con una selezione curata, strutturata e leggibile in pochi minuti.

Quando l’utente trova ciò che gli serve può aprire direttamente il sito del rivenditore. OpenAI anticipa però che in futuro sarà possibile acquistare certi prodotti persino tramite Instant Checkout, semplificando ulteriormente il processo.

Un primo passo verso una nuova era dello shopping digitale

Con shopping research, OpenAI punta a rendere l’esperienza d’acquisto più rilevante, personalizzata e meno dispersiva. L’azienda promette continui miglioramenti: comprensione più precisa delle preferenze personali, copertura più ampia delle categorie e modalità di confronto ancora più intuitive.

Insomma, l’immenso mondo dell’e-commerce potrebbe presto essere filtrato da un assistente che conosce davvero ciò che stai cercando.