OpenAI: in cerca di una esperto di sicurezza per la salute mentale

Ormai non è un mistero che l’intelligenza artificiale potrebbe essere correlata a rischi per la salute decisamente importanti addirittura da rivelarsi una minaccia in caso di un utilizzo decisamente inappropriato, tutte le società ne sono consapevoli e nello specifico ora OpenAI si sta impegnando per trovare un esperto che sia in grado di gestire questa situazione fronteggiando i rischi impliciti di tale tecnologia, questo ruolo prenderà il nome di responsabile della preparazione e sarà caricato del compito di identificare quelli che potrebbero essere gli impatti dei modelli di intelligenza artificiale proprio sulla salute mentale, per poi appunto sviluppare una serie di strumenti per limitarne l’uso inappropriato.

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Un ruolo decisamente importante

Questa figura avrà un ruolo chiave all’interno dell’azienda, dal momento che sarà proprio lui a dare una definizione agli elementi caratterizzabili come minacce per poi sviluppare delle misure di controllo, si occuperà anche della supervisione proprio dello sviluppo di questi strumenti di controllo ovviamente correlati alle principali aree di rischio, dopodiché giocherà un ruolo importante anche nell’applicazione di tutto questo ai modelli di intelligenza artificiale per poi adeguare tutte le future decisioni in base ai nuovi rischi che emergono man mano che i modelli si evolvono e si sviluppano.

In parole povere, questa figura rivendicherà un ruolo davvero centrale che punta ovviamente a dare una svolta a una problematica che ormai più che un semplice sospetto è diventata una vera e propria certezza che le aziende devono in qualche modo gestire e fronteggiare poiché i casi di elementi problematici correlati alla salute mentale continuano a verificarsi e ad aumentare al punto che le società non possono più far finta di nulla e considerarli casi isolati privi di significato.

Sicuramente i risultati di questo lavoro si vedranno solo nel corso del tempo e non sarà questione di pochi giorni, indubbiamente questo cambiamento rappresenta una presa di coscienza decisamente evidente ed importante.