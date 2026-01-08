onero H1 SwitchBot: il robot umanoide che aiuta in casa

Sensori, mobilità e intelligenza proprietaria

Dal punto di vista tecnico, onero H1 viene descritto come una piattaforma complessa. La struttura dispone di 22 gradi di libertà, valore che consente movimenti articolati e una notevole flessibilità delle braccia. Il sistema di percezione si basa su più telecamere Intel RealSense, collocate su testa, busto e arti, così da offrire una visione tridimensionale dell’ambiente e degli oggetti. Questa dotazione permetterebbe al robot di riconoscere forme e dimensioni differenti, manipolando indumenti o trasportando carichi leggeri. A coordinare il tutto interviene OmniSense VLA, modello sviluppato internamente da SwitchBot. Secondo quanto dichiarato, l’algoritmo sarebbe studiato per garantire stabilità e adattamento in case con configurazioni variabili. Restano poche informazioni sul grado di generalizzazione delle abilità, aspetto che lascia aperti interrogativi sull’effettiva autonomia senza interventi manuali dedicati.

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Le immagini diffuse mostrano onero H1 mentre solleva una camicia, la piega e trasporta una pila di vestiti ordinati. Scene simili suggeriscono un potenziale concreto, anche se rimane da valutare la continuità di queste prestazioni in un uso quotidiano reale. In parallelo, SwitchBot ha ampliato l’annuncio con altri dispositivi: serrature smart dotate di riconoscimento visivo, un registratore vocale basato su AI, una stazione meteo con display e-ink e una lampada da scrivania intelligente. Il robot umanoide e i bracci robotici A1 risultano destinati al preordine sul sito ufficiale, senza indicazioni su prezzo e tempistiche di vendita.