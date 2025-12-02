OnePlus: ecco la OxygenOS 16 su tre top della serie Nord

L’azienda cinese OnePlus al pari di tutte le altre aziende si occupa di mantenere i propri dispositivi costantemente aggiornati all’ultima versione di Android disponibile e allo stesso tempo all’ultima versione della propria interfaccia grafica qualora questi ultimi ovviamente siano in grado di supportarla, recentemente l’azienda ha sviluppato per l’appunto la OxygenOS 16 basata su Android 16, quest’ultima introduce ovviamente tutte le migliorie di ultima generazione sia in termini grafici che in termini di intelligenza artificiale integrata nel dispositivo.

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Arriva per la linea nord

Dopo aver rilasciato l’aggiornamento per numerosi dispositivi top di gamma, ora l’azienda rilascia l’update anche per tre device di alto livello della linea nord, questi ultimi sono i seguenti caratterizzati dal seguente codice dell’update:

CPH2661_16.0.1.301(EX01) OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 CPH2707_16.0.1.300(EX01) OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 CPH2717_16.0.1.300(EX01) OnePlus Nord CE 5

L’update in questione, dunque introduce le ultime versioni sia di interfaccia grafica che di Android e come più volte sottolineato dall’azienda rappresenta l’anello di congiunzione tra il passato e il futuro particolarmente incentrato però sulla fluidità e sul senso di prestazioni elevate che è uno smartphone di fascia medio-alta deve assolutamente restituire, di conseguenza se siete in possesso di uno tra questi dispositivi potete finalmente effettuare l’aggiornamento alla nuova interfaccia che introduce tantissime novità, rendendo le transizioni tra le varie pagine decisamente più fluide e moderne, ma introducendo soprattutto una palette di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che ovviamente sono assenti nell’altra versione.

Ovviamente effettuare l’aggiornamento è molto semplice, nel caso non vi fosse arrivata la notifica o semplicemente non l’aveste notata vi basterà recarmi nelle impostazioni e verificare la presenza di nuovi update disponibili per il vostro dispositivo, una volta fatto vi basterà effettuare il download e poi procedere all’aggiornamento assicurandovi che il dispositivo sia connesso ad una fonte di alimentazione o abbia carica sufficiente per concludere l’update, questo è molto importante, onde evitare di danneggiare in modo irreparabile il vostro device.