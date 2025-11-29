OnePlus Ace 6T: svelato il design ufficiale e le prime specifiche tecniche

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OnePlus ha finalmente tolto i veli sul suo prossimo smartphone della serie Ace, mostrando le prime immagini ufficiali del nuovo OnePlus Ace 6T. Il dispositivo, destinato al mercato cinese ma con probabile versione globale nelle prossime settimane, mostra un design che conferma la direzione stilistica già intrapresa dal marchio con il recente OnePlus 15T.

Un design pulito e raffinato, in tre colorazioni

Le foto pubblicate da OnePlus evidenziano un display piatto con cornici ridotte e un modulo fotografico posteriore a doppio sensore integrato nella scocca con linee morbide e simmetriche. Sul lato destro trovano posto i tasti di accensione e volume, mentre il frame appare leggermente smussato per garantire una migliore impugnatura.

Il telefono debutterà in tre varianti cromatiche:

Flash Black, elegante e minimalista;

Fleeting Green, con un tono più vivace e brillante;

Electric Violet, la più audace e riconoscibile.

Secondo i primi dati diffusi dall’azienda, il peso complessivo sarà di circa 216 grammi, con certificazioni IP68 e IP69 a garanzia di resistenza contro acqua e polvere — un dettaglio che conferma l’attenzione di OnePlus verso la durabilità dei suoi device.

Display ad alte prestazioni e potenza al top

Sotto la scocca, il nuovo Ace 6T sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, la piattaforma mobile più avanzata del momento, pensata per offrire prestazioni di fascia premium e un’elevata efficienza energetica. Il display sarà un OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate di 165 Hz, ideale per garantire una fluidità eccezionale durante il gaming e la riproduzione di contenuti multimediali. A completare il comparto multimediale ci saranno due speaker stereo e il modulo NFC per i pagamenti contactless.

Fotocamera e software: equilibrio tra potenza e semplicità

Il comparto fotografico comprenderà un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), accompagnato da un ultrawide da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 MP, pensata per selfie di alta qualità e videochiamate in HD. A livello software, il dispositivo arriverà con ColorOS 16 basato su Android 16, offrendo tutte le ultime novità in termini di fluidità, privacy e integrazione con i servizi Google e OnePlus.