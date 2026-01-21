OnePlus 16, ipotesi di una batteria da record vicino ai 9.000 mAh

Le prime indiscrezioni su OnePlus iniziano a delineare un profilo molto ambizioso per OnePlus 16. Al centro dell’attenzione c’è una possibile batteria da circa 9.000 mAh, un valore che rappresenterebbe un salto netto rispetto ai 7.300 mAh del modello precedente. L’informazione proviene da un leak pubblicato dall’account OnePlus Club, che parla esplicitamente di una “batteria Glacier di nuova generazione” con capacità prossima a questa soglia.

Il dato resta non confermato e potrebbe subire variazioni, anche perché al lancio mancano ancora diversi mesi. La generazione attuale è arrivata a fine ottobre, con disponibilità globale a novembre, e per il nuovo flagship si ipotizza una finestra simile nel quarto trimestre 2026. Il contesto temporale invita alla cautela, ma la direzione appare chiara.

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Autonomia al centro di un progetto più equilibrato

Se confermata, una batteria di questo tipo segnerebbe un cambio di passo deciso sul fronte dell’autonomia. OnePlus 16 non sembrerebbe però puntare su un singolo elemento per distinguersi. Le voci indicano un top di gamma più equilibrato, progettato per eccellere su più aspetti e non solo su una specifica utenza. In questo quadro rientra anche una revisione sostanziale del comparto fotografico, considerato uno dei punti meno convincenti della generazione precedente.

Prestazioni e piattaforma software

Sul piano delle prestazioni, la scelta dovrebbe ricadere sul Snapdragon 8 Elite Gen 6, seguendo una tradizione consolidata del brand, che tende a integrare il chip Snapdragon più avanzato disponibile al momento del lancio. Una soluzione pensata per garantire risultati elevati anche in ambito gaming, senza compromessi.

Per quanto riguarda il software, il dispositivo dovrebbe debuttare con Android 17, ancora inedito. Il design, invece, rimane avvolto nel mistero: al momento non sono emerse indicazioni attendibili su materiali, linee o dimensioni. Chiaramente almeno per il momento si tratta di indiscrezioni in quanto gli ufficiale non c’è nulla ma il tempo ormai stringe e più ci si avvicina alla presentazione ufficiale, più i rumor possono essere reali.