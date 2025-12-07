OnePlus 15R, l’azienda conferma la capienza della batteria

Mancano ormai pochissimi giorni per il noto evento di presentazione ufficiale del produttore tech OnePlus. L’evento in questione si terrà infatti durante la giornata del prossimo 17 dicembre 2025. Durante questo evento, uno dei prodotti più interessanti che sarà annunciato è il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 15R. Nonostante manchino dunque pochi giorni al suo arrivo, l’azienda ha da poco confermato altre caratteristiche, tra cui la capienza della batteria.

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OnePlus 15R, l’azienda conferma ufficialmente la capienza della batteria

Nel corso delle ultime ore il produttore tech OnePlus ha confermato ufficialmente un’altra caratteristica del suo prossimo smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 15R. L’azienda ha da poco pubblicato in rete una nuova immagine teaser che ci ha confermato la capienza della batteria del suo prossimo smartphone.

Stando a quanto riportato dall’immagine, il nuovo device a marchio OnePlus potrà contare su una batteria estremamente capiente. Si tratta infatti di ben 7400 mah. Si tratta di una capacità davvero sbalorditiva. Ma d’altronde l’azienda sta stupendo in questo senso, dato che ha da poco presentato il nuovo OnePlus Ace 6T, che vanta la presenza di una batteria da addirittura 8300 mah. In ogni caso, gli utenti potranno ricaricare la batteria in tempi piuttosto rapidi. Questo grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W.

Queste, comunque, non sono le uniche informazioni che abbiamo sul nuovo OnePlus 15R. In queste ultime settimane sono infatti emersi diverse indiscrezioni e rivelazioni. Stando a quanto è emerso, il prossimo device dell’azienda potrà vantare la presenza di uno dei processori più potenti attualmente presenti sul mercato, ovvero il nuovo soc Snapdragon 8 Gen 5. Anche il display stupirà. Il pannello sarà infatti un AMOLED ed avrà una frequenza di aggiornamento pari a ben 165Hz. La luminosità massima arriverà a 1800 nits e la risoluzione sarà pari a 1.5K.