One UI 9, Samsung blocca le truffe phishing prima che facciano danni

La protezione contro le truffe digitali fa un altro passo avanti grazie a One UI 9, l’interfaccia che Samsung porterà sui suoi dispositivi nella seconda metà del 2026. L’azienda coreana ha messo a punto uno strumento pensato per fermare il phishing prima ancora che possa fare danni, e il debutto è atteso a breve.

Chi sceglie uno smartphone o un tablet del marchio lo fa spesso proprio per il supporto software, che resta uno dei punti di forza più solidi della casa. Aggiornamenti regolari, funzioni esclusive e adesso anche un livello di sicurezza in più, perché la nuova funzionalità si chiama Phishing App Risk Alert e la presentazione è prevista intorno al lancio dei nuovi pieghevoli.

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Come funziona il nuovo scudo anti truffa

Il meccanismo si appoggia ai dati che arrivano dal Galaxy Store, una scelta che serve a rendere il sistema più preciso nell’individuare le applicazioni a rischio. L’obiettivo è chiaro, impedire l’apertura di app pericolose sui dispositivi che girano con One UI 9, rafforzando quella protezione che era già comparsa nella versione precedente dell’interfaccia, dove veniva bloccata l’installazione delle app phishing più conosciute.

In pratica funziona così. Se un utente riesce comunque a installare un’applicazione dannosa attraverso canali alternativi, magari aggirando i controlli standard, One UI 9 entra in gioco e ne blocca l’avvio. A quel punto compare l’invito a rimuoverla dal telefono, senza troppi giri di parole.

C’è poi un dettaglio interessante. Il sistema progettato dall’azienda controlla anche se una certa app sia stata installata tramite un software di controllo remoto, oppure nel momento in cui è arrivata una chiamata sospetta di phishing. Sono proprio questi gli scenari che gli aggressori sfruttano più spesso, convincere la vittima a scaricare qualcosa mentre la tengono al telefono.

Quando arriva e su quali dispositivi

Samsung ha fatto sapere che la nuova misura di sicurezza potrebbe allargarsi anche ad altri modelli della famiglia Galaxy, ma soltanto quando sarà disponibile l’aggiornamento alla versione stabile di One UI 9. Per ora quindi si parla di un debutto legato ai dispositivi più recenti, con la possibilità che il resto della gamma segua più avanti.

L’appuntamento da segnare riguarda l’evento di lancio della prossima generazione di smartphone pieghevoli, fissato per il 22 luglio. Quel giorno farà il suo esordio ufficiale anche la nuova versione dell’interfaccia personalizzata, e con ogni probabilità sarà l’occasione giusta per mostrare al pubblico il funzionamento del Phishing App Risk Alert.

Nel frattempo lo sviluppo procede su più fronti. Per la serie Galaxy S26 è già arrivata la terza beta di One UI 9, segno che il lavoro di rifinitura è ben avviato. Anche il browser di sistema si rinnova, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale e una maggiore integrazione con Samsung Notes, tutti tasselli che vanno a comporre il quadro della nuova interfaccia in vista del rilascio definitivo.