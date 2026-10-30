One UI 9.5, primo indizio in Samsung Members: beta più vicina

Samsung non si concede pause. Mentre One UI 9 deve ancora raggiungere tutti i dispositivi del catalogo, gli sviluppatori del colosso coreano hanno già cominciato a lavorare sulla versione successiva. Si tratta di One UI 9.5, e il relativo programma beta potrebbe partire molto prima di quanto ci si aspettasse fino a poco tempo fa.

Le tappe principali sono abbastanza chiare. La nuova release dell’interfaccia personalizzata è destinata a debuttare in via ufficiale all’inizio del prossimo anno, a bordo degli smartphone della gamma Galaxy S27. Prima di quel momento però serve una fase di collaudo aperta agli utenti, ed è proprio su questo fronte che arrivano le novità più interessanti. Il punto di partenza è un dettaglio piccolo, quasi nascosto, che tuttavia dice parecchio sulle intenzioni dell’azienda e sui tempi che potrebbero scandire i prossimi mesi.

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Un nuovo banner dentro Samsung Members

Samsung ha aggiornato l’applicazione Samsung Members, e la nuova versione porta con sé un banner inedito che dovrebbe essere dedicato proprio a One UI 9.5. Mettendo a confronto la grafica precedente con quella appena comparsa, si nota il passaggio dal vecchio banner legato al programma beta della release passata a uno nuovo, pensato a quanto pare per il prossimo ciclo di test della personalizzazione software del produttore.

Di fatto è la prima apparizione ufficiale di One UI 9.5, anche se per il momento l’azienda non ha diffuso comunicazioni dirette sull’avvio delle prove pubbliche. Un aggiornamento dell’app di questo tipo, comunque, difficilmente arriva per caso e lascia intendere che i preparativi siano già a buon punto.

Perché questa volta i tempi potrebbero essere più rapidi

Un confronto con quanto successo lo scorso anno aiuta a inquadrare meglio la situazione. Nel 2025, con One UI 8.5, il percorso era stato più lento. Quest’anno invece il team di sviluppo ha avviato i test interni di One UI 9.5 con largo anticipo, e la conseguenza più naturale è che anche la fase aperta al pubblico possa prendere il via prima del solito.

Tutto sembra suggerire che nel giro di qualche settimana l’azienda possa dare il via alla beta. In un primo momento saranno coinvolti gli smartphone della serie Galaxy S26, che faranno da banco di prova per la nuova interfaccia. L’idea degli sviluppatori è quella di rifinire e ottimizzare il software in tempo per il debutto ufficiale su Galaxy S27, la nuova famiglia di top di gamma attesa sul mercato all’inizio del 2027 con qualche settimana di anticipo rispetto alla generazione precedente.

Dopo i Galaxy S26 toccherà ad altri modelli

La fase iniziale dovrebbe essere soltanto il primo passo. Il programma beta di One UI 9.5 dovrebbe infatti allargarsi in seguito anche ad altri smartphone del colosso coreano, anche se al momento non ci sono indicazioni precise su quali modelli verranno inclusi né sulle tempistiche previste per ciascuno.

Nel frattempo attorno alla serie Galaxy S27 si accumulano diverse indiscrezioni sul fronte hardware. Il lancio dei nuovi dispositivi sarebbe ancora in fase di valutazione a causa delle memorie UFS 5.0, mentre secondo un rumor Galaxy S27 Plus avrà una funzionalità in meno. Alcuni problemi, infine, potrebbero spingere Galaxy S27 Ultra verso il processore Exynos 2700.

Fonte: TecnoAndroid