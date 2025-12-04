One UI 8.5: suggerimenti Spotify e YouTube sempre più personalizzati

La prossima versione della One UI, identificata come 8.5, introdurrà un’evoluzione importante per Now Brief, il widget dinamico che raccoglie informazioni e contenuti personalizzati. Secondo quanto emerso dall’ultima build trapelata e analizzata da Android Authority, Samsung sta lavorando a un algoritmo di suggerimenti molto più avanzato per Spotify e YouTube, progettato per adattarsi meglio alle abitudini di chi utilizza il dispositivo.

La funzione dovrebbe debuttare insieme alla serie Galaxy S26, anche se non è garantito che arrivi subito in forma definitiva. Come sempre, esiste la possibilità che eventuali bug o instabilità possano ritardarne il rilascio.

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Playlist su misura per momenti, date e meteo

La parte più interessante riguarda l’integrazione con Spotify. I file della build mostrano che l’algoritmo non si limiterà più a consigliare contenuti generici, ma terrà conto di un numero molto maggiore di fattori. Tra i parametri indicati emergono il periodo dell’anno, l’ora del giorno, alcune ricorrenze personali come il compleanno e perfino le condizioni meteorologiche.

Dalle stringhe analizzate si intravede la direzione che Samsung vuole prendere. Le playlist suggerite verranno presentate in scenari molto concreti, con titoli pensati per accompagnare vari momenti della giornata o eventi stagionali, come ad esempio:

Ravviva il tuo pomeriggio con questa playlist;

Goditi questa playlist per il compleanno;

Entra nell’atmosfera del venerdì con questa playlist;

Goditi questa playlist per le giornate di pioggia;

Goditi questa playlist per una giornata di neve;

Rilassati prima di andare a letto con questa playlist.

Queste formule mostrano chiaramente un approccio più contestuale, che punta a rendere Now Brief uno strumento realmente utile nella vita quotidiana.

YouTube diventa più rilevante grazie a preferenze dedicate

Anche YouTube riceverà un aggiornamento significativo. Fino ad oggi il widget mostrava suggerimenti piuttosto generici, spesso lontani dagli interessi reali dell’utente. Con One UI 8.5 la situazione cambierà: i suggerimenti saranno personalizzati e potranno includere video legati a temi specifici come eventi sportivi, squadre o viaggi.

Perché il sistema funzioni al meglio, sarà necessario condividere le proprie preferenze con Now Brief, che richiederà un’autorizzazione esplicita. Una scelta coerente con la volontà di Samsung di rendere l’esperienza più mirata senza compromettere il controllo dei dati.