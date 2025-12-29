One UI 8.5: Samsung corre veloce verso la Beta numero due

Come ben sapete nemmeno il tempo di far arrivare la One UI 8 su tutti i dispositivi che Samsung si sta già impegnando alla sua versione direttamente successiva, stiamo parlando della One UI 8.5, un update dell’interfaccia grafica che, come abbiamo già detto a più riprese non rappresenterà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le modifiche inserite bensì un’evoluzione che punta a migliorare le integrazioni già viste in precedenza, rendendo l’intero sistema molto più stabile e in grado di offrire un’esperienza d’uso più fluida.

Di recente Samsung aveva finalmente aperto la sua nuova interfaccia grafica al pubblico rilasciando la prima beta pubblica per gli utenti, a distanza di una settimana, dunque con una cadenza di una settimana per beta, arriva la seconda beta pubblica che introduce interessanti miglioramenti senza però integrare vera e proprie funzionalità nuove, l’update in questione pesa 1,1 GB ed è già disponibile per numerosi modelli compreso il Galaxy S25 Ultra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa cambia

Andando a leggere nello specifico la lista dei cambiamenti e emerge un interessante e curiosa dinamica, i cambiamenti descritti in inglese sono espressi in modo molto più preciso e profondo rispetto a quelli in lingua italiana nonostante le Build siano praticamente identiche, si tratta nello specifico di una semplice differenza a livello di scrittura che non rispecchia nessun tipo di differenza a livello pratico, per quanto riguarda la lista in italiano Samsung sottolinea come l’update va a migliorare di base le prestazioni e la stabilità di sistema risolvendo numerosi bug e introducendo dei miglioramenti alla fluidità generale.

L’aggiornamento è in fase di rilascio per tutti coloro che sono iscritti alla beta pubblica dunque, se anche voi ne fate parte molto probabilmente in questi giorni ho anche nelle prossime ore potreste vedere l’aggiornamento disponibile per l’installazione, dunque se siete curiosi vi basterà poi procedere e in pochi minuti avrete l’ultima versione installata sul vostro smartphone, se quest’ultimo ovviamente supporta l’update.