One UI 8.5 fa sparire Single Take e Dual Rec, ma Samsung rassicura: tornano subito

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L’esordio della Beta di One UI 8.5 per la famiglia Galaxy S25 non poteva che scatenare la solita corsa alla caccia di novità… e di stranezze. E una stranezza, questa volta, l’abbiamo trovata davvero: due modalità fotografiche storiche — Single Take e Dual Rec (Doppia Registrazione) — sono improvvisamente scomparse dall’app Fotocamera. Una mancanza che ha fatto subito rumore tra gli utenti più appassionati. Secondo Samsung, però, non c’è motivo di allarmarsi. Non si tratta di un addio, ma di un piccolo pit stop temporaneo.

Perché mancano Single Take e Dual Rec sulla Beta

One UI 8.5 è alla sua primissima release beta: come da tradizione, porta con sé funzioni sperimentali, qualche bug fisiologico e soprattutto cambiamenti strutturali che non sempre appaiono completi al primo giro.

Tra questi, la rimozione delle due modalità fotografiche ha fatto scattare più di un sopracciglio. Single Take, infatti, è una delle funzioni più “pop” del comparto imaging Samsung, capace di generare automaticamente foto e clip da una singola scena. Dual Rec, dal canto suo, è un must per chi registra vlog o video dinamici sfruttando simultaneamente fotocamera frontale e posteriore. Entrambe, improvvisamente, non comparevano più nell’elenco delle modalità disponibili. Ma non è un bug in senso stretto: è una scelta di rifinitura dell’interfaccia.

La conferma: le modalità tornano con la Beta 2

A chiarire la situazione è intervenuto direttamente un moderatore del forum ufficiale Samsung in Corea — segnalato dal leaker Tarun Vats — spiegando che Single Take e Dual Rec torneranno già con One UI 8.5 Beta 2. La vera novità non è il loro ritorno, ma dove le troveremo: non saranno più integrate nell’app Fotocamera standard, bensì spostate dentro Camera Assistant, l’app aggiuntiva dedicata alle funzioni avanzate.

Il motivo sembra legato all’obiettivo di Samsung di separare progressivamente la Fotocamera “basic” da quella più orientata agli utenti pro o avanzati, che vogliono personalizzazione e controlli aggiuntivi. Non a caso, Camera Assistant integrerà anche la nuova funzione Custom options for professional shooting, pensata per espandere ulteriormente la libertà di configurazione.

Resta da capire se Camera Assistant diventerà un’app preinstallata con One UI 8.5: la logica lo suggerisce, perché obbligare l’utente a installarla manualmente per recuperare due funzioni prima native sarebbe una scelta piuttosto discutibile.