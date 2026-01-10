Nvidia G-Sync Pulsar, CES 2026: la tecnologia che adatta i monitor alla luce dell’ambiente

Nvidia G-Sync Pulsar è quello che in molti definirebbero una sorpresa. Si tratta di una delle novità più interessanti che sono arrivate al CES 2026 per quanto concerne i monitor da gaming. Acer, AOC, ASUS e MSI hanno presentato in totale quattro monitor provvisti di questa nuova tecnologia che migliora l’esperienza visiva non solo in termini di fluidità, ma anche di comfort durante le sessioni prolungate.

Un sensore che reagisce alla luce della stanza

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G-Sync Pulsar ha una caratteristica fondamentale che sta nell’integrazione di un sensore di luce ambientale. Questo riesce a regolare in tempo reale luminosità e resa cromatica del monitor. In ambienti molto illuminati, come durante il giorno, il monitor aumenta la brillantezza e utilizza tonalità più fredde per rendere le immagini più leggibili. Quando invece la luce cala, la luminosità viene ridotta e i colori diventano più caldi, limitando l’abbagliamento e l’affaticamento visivo.

Secondo Michael McSorley, responsabile product marketing di Nvidia, l’intero processo avviene in modo automatico e continuo, senza richiedere regolazioni manuali. L’obiettivo è mantenere una qualità visiva costante in qualunque condizione di illuminazione domestica.

Specifiche pensate per il gaming competitivo

Dal punto di vista tecnico, i quattro monitor condividono una piattaforma comune. Tutti adottano un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440 pixel, una scelta ormai molto apprezzata nel gaming competitivo per l’equilibrio tra definizione dell’immagine e carico sulla GPU. Il dato che colpisce di più resta però la frequenza di aggiornamento, che arriva fino a 360 Hz, un valore pensato per gli eSport e per i titoli in cui la reattività è fondamentale.

Il supporto a G-Sync Pulsar si affianca alle classiche funzioni di sincronizzazione adattiva, contribuendo a ridurre tearing e stuttering anche a frame rate molto elevati. In questo caso, però, la fluidità non è l’unico obiettivo: Nvidia ha posto l’accento anche sulla qualità dell’esperienza nel lungo periodo.

Prezzi e strategia di piattaforma

I prezzi annunciati partono da 599 dollari, pari a circa 550 euro al cambio attuale, con possibili variazioni in base al mercato e al brand. A differenza di altre linee, Nvidia ha definito una piattaforma tecnica unica, lasciando ai produttori il compito di differenziarsi attraverso design, materiali e funzioni aggiuntive.