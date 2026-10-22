NOW Pass Sport a 19,99 euro, spunta un countdown: nuovi prezzi?

Sul sito di NOW è comparso un countdown che fissa una data precisa per la promozione sul NOW Pass Sport a 19,99 euro al mese. La piattaforma streaming di Sky Italia ha infatti inserito, sia nella home page sia nella pagina dedicata al pacchetto sportivo, un banner che indica la scadenza dell’offerta alle ore 14:59 del 26 ottobre 2026. È un dettaglio che non passa inosservato, perché di solito questa promo viene prorogata senza troppi annunci, e potrebbe anticipare l’arrivo di nuovi prezzi.

Una scadenza insolita per la promo da 19,99 euro

Da parecchio tempo chi vuole attivare solo il Pass Sport può scegliere tra due strade. La prima è il prezzo di listino di 29,99 euro al mese senza alcun vincolo. La seconda prevede lo sconto a 19,99 euro mensili per i primi 12 mesi con permanenza obbligatoria di un anno, una formula la cui scadenza è stata spostata più volte in avanti.

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Questa volta qualcosa è cambiato. Il banner riporta la dicitura “Promo Pass Sport a 19,99 euro al mese per 12 mesi, scade tra” seguita dal conto alla rovescia. Nella pagina del pacchetto si legge invece che l’offerta è valida per i nuovi clienti con vincolo di 12 mesi, poi con rinnovo mensile a 29,99 euro e prezzi soggetti a variazione. Normalmente NOW non mostra alcun countdown per questa promozione standard, ed è proprio questo a far pensare a un ritocco imminente.

Il sospetto si collega a quanto accaduto nei giorni scorsi. Sky Italia ha annunciato una rimodulazione con aumento del listino di Sky Sport per chi è già cliente Sky TV, un rincaro che scatterà dal 1° dicembre 2026. Come successo in passato, gli effetti potrebbero estendersi anche al pacchetto di NOW, che ha già subito un aumento entrato in vigore da settembre 2025. I possibili nuovi prezzi del NOW Pass Sport potrebbero quindi essere svelati dalle 15:00 del 26 ottobre oppure dal giorno successivo, salvo cambiamenti. Non è escluso nemmeno che la piattaforma comunichi una rimodulazione agli abbonati attuali.

Le offerte attive e il costo dell’opzione Premium

Fino alla data indicata i nuovi clienti possono scegliere tra la versione mensile libera a 29,99 euro e quella annuale scontata. C’è poi un’altra iniziativa valida fino al 23 ottobre 2026, salvo proroghe, che abbina al Pass Sport il Pass Entertainment mensile senza vincoli. Le prime mensilità sono gratuite, poi scatta il rinnovo a prezzo pieno, con la possibilità di disattivarlo in qualsiasi momento. A seconda dei casi, e perfino del browser utilizzato, possono comparire i primi 3 mesi gratis di intrattenimento oppure soltanto il primo.

Va ricordato che dal 28 agosto 2023 gli abbonamenti base includono la pubblicità sui contenuti on demand e consentono la visione da un solo dispositivo alla volta. Per superare questi limiti esiste l’opzione Premium, che dal 2 settembre 2026 costa 10 euro al mese, salvo promozioni. Elimina gli spot dai contenuti on demand, permette la visione contemporanea su due device all’interno dello stesso nucleo domestico e aggiunge l’audio Dolby Digital 5.1. In futuro arriverà gradualmente anche il 4K sui dispositivi compatibili, ma per ora mancano dettagli sulla data di lancio e sui contenuti coinvolti.

Cosa si vede con il pacchetto sportivo

L’offerta di eventi è ampia. Con il Pass Sport si seguono tutti i Gran Premi di Formula 1 fino al 2032 e la MotoGP fino alla stagione 2027. C’è anche il grande tennis, con Wimbledon fino al 2030, i Masters 1000 e le Nitto ATP Finals. Per il basket sono disponibili alcune partite di NBA, EuroLeague, EuroCup e la Serie A italiana.

Sul fronte calcio il pacchetto offre 3 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, cioè quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45. A queste si aggiungono tutta la Serie C, la Champions League con 185 partite su 203 a stagione fino al 2027, l’Europa League e la Conference League. Completano il quadro una selezione di Premier League e fino a 5 partite per turno di Bundesliga. Chi attiva il Pass Sport ha inoltre accesso alle funzioni EXTRA Match per il tennis ed EXTRA Cam per la Formula 1.

Fonte: TecnoAndroid