Nothing Phone (3) è quasi REGALATO su Amazon solo oggi

Gli utenti che oggi vogliono ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia possono effettivamente affidarsi ad Amazon e avere così la certezza di poter risparmiare moltissimo sul valore finale da versare all’azienda per ottenere in cambio uno dei migliori smartphone in termini di rapporto qualità/prezzo: il Nothing Phone (3).

Il top di gamma secondo Nothing è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1260 x 2800 pixel, si appoggia a tecnologia AMOLED per garantire densità di 460 ppi e soprattutto un ampissimo refresh rate a 120Hz, ottimo per riuscire a godere della massima fluidità possibile. I colori sono molto profondi e vari, essendo più di 16 milioni, mentre la protezione Gorilla Glass 7i garantisce comunque la perfetta copertura contro graffi e urti.

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Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen4, octa-core con una frequenza di clock che si estende fino a 3,21GHz, passando per l’ottima presenza della GPU Adreno 825, con alle spalle anche una quantitativo di GB di RAM più che soddisfacente, pari a 16GB. Il comparto fotografico è invece composto, nella parte posteriore, da 3 sensori, tutti da 50 megapixel: principale, ultragrandangolare e teleobiettivo.

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Amazon abbassa di molto la spesa sul Nothing Phone (3)

L’occasione perfetta per acquistare un modello che comunque riesce a garantire un rapporto qualità/prezzo di tutto rispetto, Nothing Phone (3) può essere vostro oggi su Amazon a soli 569 euro, approfittando della migliore promozione dell’ultimo periodo, contro gli 849 euro previsti in origine di listino. Ordinatelo subito qui.

La colorazione che trovate linkata nell’articolo è sicuramente la migliore tra quelle in circolazione, proprio perché più elegante e adatta anche ad ambienti lavorativi. Se foste alla ricerca di qualcosa di ancora più unico, invece, è disponibile anche in bianco.