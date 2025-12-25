Nothing OS 4: Lock Glimpse con pubblicità consuma troppa batteria?

Un nuovo dibattito ha coinvolto Nothing e la sua funzione Lock Glimpse. Quest’ultima è pensata per arricchire la schermata di blocco e, allo stesso tempo, monetizzare i dispositivi attraverso contenuti sponsorizzati. Nonostante la promessa di un’esperienza più “dinamica”, utenti e appassionati segnalano la presenza di alcuni problemi. Tra cui consumi di batteria anomali e difficoltà nel disattivare completamente la feature. Secondo un’analisi pubblicata su Reddit, disattivare Lock Glimpse dalle impostazioni standard dello smartphone non basta. La funzione, infatti, resta attiva in background, continuando a scambiare dati con server esterni legati ai principali provider pubblicitari coinvolti. L’uso di strumenti più tecnici, come ADB, peggiora addirittura la situazione. Il sistema tenta di riattivare la funzione ogni pochi secondi, provocando un sovraccarico e un consumo di batteria superiore.

Lock Glimpse riaccende il dibattito con Nothing OS 4

Introdotta con Nothing OS 4.0 su modelli economici, la funzione mostra su lock screen immagini a rotazione accompagnate da brevi descrizioni e link a articoli online. L’obiettivo è offrire agli utenti una esperienza più variegata e possibilità di approfondimento. Eppure, gran parte degli utenti percepisce la funzione come una forma di pubblicità mascherata, aggravata dalla qualità dei contenuti spesso considerata scadente.

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Non è la prima volta che Nothing finisce sotto i riflettori per pratiche simili. Precedenti critiche erano arrivate per la presenza di app preinstallate su modelli recenti. L’azienda si difende spiegando che i produttori più piccoli devono trovare strategie alternative di monetizzazione in un mercato dominato da colossi. Con tali premesse, per chi utilizza dispositivi Nothing economici, è necessario compiere una scelta. Ovvero usare tale funzionalità o optare per una maggiore. autonomia. Una scelta che sembra diventare sempre più complessa.

Con Lock Glimpse, Nothing prova a innovare la lock screen, ma rischia di ottenere l’effetto opposto. Una funzione che dovrebbe intrattenere finisce per diventare un problema per gli utenti. Non resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi relativi alla nuova funzionalità offerta da Nothing.