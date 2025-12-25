NotebookLM: arriva la cronologia chat con limiti ampliati per il piano Ultra

La nota piattaforma dedicata alla produttività di Google compie un ulteriore passo in avanti, stimo parlando di NotebookLM, quest’ultimo infatti dopo l’annuncio arrivato lo scorso ottobre ha finalmente completato il rilascio della cronologia delle chat, tale funzione ora è finalmente disponibile per tutti gli utenti sia sul web che su dispositivi mobili, come se non bastasse è arrivata anche una nuova modifica ai limiti del piano Google AI Ultra, che ora offre limiti decisamente più ampi.

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Cosa cambia

Partiamo ovviamente dalla novità più richiesta praticamente da tutti, la funzionalità correlata alla cronologia delle chat ora permette di riprendere una conversazione iniziata sul web ad esempio dal proprio smartphone e viceversa senza perdere il contesto, adesso infatti ogni risposta viene automaticamente contrassegnata con giorno e data, rendendo dunque più facile orientarsi all’interno di una chat.

Ovviamente la cronologia può essere gestita in modo completo dal momento che gli utenti possono anche selezionare l’opzione per eliminare interamente la cronologia e ripartire da zero, l’azienda ha dichiarato che adesso questa funzionalità è attiva per il 100% degli utenti.

Per quanto riguarda invece il piano di abbonamento di massimo livello, proposto a 250 $ al mese, adesso è possibile includere fino a 600 fonti per notebook, mentre il numero massimo di utenti per ciascun notebook sale a 1000 rispetto ad esempio ai 500 del piano pro, adesso tra l’altro è disponibile anche una nuova funzionalità che corrisponde alla rimozione dei watermark da qualsiasi immagine, si tratta di un vantaggio che in realtà è già presente anche in altre soluzioni offerte da Google ma che all’interno di NotebookLM rende i contenuti generati decisamente più utilizzabili in ambiti professionali o editoriali.

Ovviamente tutti questi cambiamenti sono effettuati tramite server e non necessitano di un vero e proprio aggiornamento di applicazioni e quant’altro, per quanto riguarda l’abbonamento il modello ultra sicuramente è dedicato a professionisti che fanno un utilizzo intensivo dell’intelligenza artificiale.