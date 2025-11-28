Notebook HP con un prezzo MAI VISTO su Amazon: il Black Friday colpisce

Il notebook HP è disponibile su Amazon, durante il Black Friday, con una promozione mai vista prima d’ora, il prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, aprendo indiscutibilmente le porte verso la possibilità di acquisto da parte di tutti coloro che da tempo aspettavano il momento giusto per ricorrere subito all’acquisto del prodotto.

Il prodotto di cui vi parliamo nel nostro articolo presenta un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD e trattamento antiriflesso, le cornici sono sufficientemente sottili, mentre i dettagli e la nitidezza sono perfettamente in linea con gli standard del periodo. Il processore è un Intel Core i5 di tredicesima generazione, con alle spalle un buon quantitativo di GB di RAM (in totale 16) e possibilità di godere di una memoria interna sufficientemente capiente (fino a 512GB di SSD). La scheda grafica, come era logico immaginare, non è dedicata, ma è integrata direttamente sulla scheda madre, essendo una Intel Iris Xe.

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Il sistema operativo non poteva che essere Windows 11, senza particolari personalizzazioni software, essendo chiaramente un’esperienza pura di Windows stock, se non per la presenza del software caratteristico di gestione. Il computer presenta un design iconico, con chassis realizzato in plastica, ma comunque con una piacevole finitura opaca su tutta la superficie.

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Notebook HP, il prezzo è decisamente più basso su Amazon

Una si era vista in passato, infatti la spesa per l’acquisto di un notebook HP richiede a tutti gli effetti un versamento di soli 449,99 euro, contro i 669,99 euro previsti in origine di listino, garantendo un risparmio fuori da ogni logica. Il prodotto può essere acquistato qui, ricordando la spedizione a domicilio gratuita con garanzia della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali.