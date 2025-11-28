Nintendo Switch e Switch 2, nuovo aggiornamento 21.0.1: ecco i miglioramenti

Nintendo distribuisce un nuovo aggiornamento di sistema dedicato sia a Switch 2 sia al modello originale di Switch, con la versione firmware 21.0.1. Si tratta di un update mirato soprattutto alla correzione di bug, rilasciato a due settimane di distanza dall’ultimo intervento software. L’obiettivo è rendere più fluida l’esperienza d’uso, soprattutto in una fase in cui molti utenti stanno eseguendo la migrazione dalla console precedente a quella appena lanciataquella appena lanciata.

Uno dei punti centrali riguarda proprio il trasferimento dei dati. Il nuovo firmware elimina gli errori 2011-0301 e 2168-0002, che si manifestavano con frequenza durante il passaggio dei contenuti tramite comunicazione locale tra Switch e Switch 2. Il problema bloccava la procedura obbligando a ripetere l’intero processo, una situazione particolarmente critica ora che la nuova console entrerà nelle case di molti appassionati durante le festività.

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Miglioramenti alla connettività e all’esperienza quotidiana

L’aggiornamento interviene anche su un problema di connettività wireless segnalato nelle ultime settimane. Dopo il risveglio dalla modalità riposo o la disattivazione della modalità aereo, controller e dispositivi audio Bluetooth potevano non riconnettersi correttamente, costringendo spesso al riavvio del sistema. La patch 21.0.1 elimina questo comportamento, permettendo una ripresa immediata della sessione di gioco senza interruzioni.

Oltre agli interventi ufficiali descritti nelle note di Nintendo, la community ha già individuato ulteriori miglioramenti. Diversi utenti su Reddit segnalano che l’aggiornamento risolve alcuni problemi di compatibilità che interessavano NieR: Automata sulla nuova piattaforma, con un’esecuzione ora più stabile.

Un update di rifinitura dopo la versione 21.0.0

Questo intervento minore segue il rilascio della versione 21.0.0, distribuita a inizio mese. In quell’occasione Nintendo aveva introdotto alcune modifiche visive alla schermata HOME per distinguere meglio i software fisici da quelli digitali e nuove opzioni dedicate alla gestione delle licenze online. Per il momento, i dataminer non hanno individuato modifiche nascoste all’interno del nuovo codice, suggerendo che la release 21.0.1 sia stata pensata principalmente per consolidare la stabilità delle due console.