Nintendo Switch 2 è in OFFERTA su AliExpress con il Black Friday

Nintendo Switch 2 è la nuova generazione di una delle console più amate dell’ultimo decennio, un prodotto che ha portato con sé un hype elevatissimo, registrando un record di vendite in pochissimo tempo. Proprio per questo motivo apprezziamo sicuramente la presenza del prodotto in promozione su AliExpress, con possibilità di acquistarlo alla seguente cifra fino alle 23:59 del 3 dicembre 2025.

Il rinnovamento del design (estetica) non si discosta in modo particolare dallo standard a cui siamo stati abituati fino ad ora, essendo comunque un prodotto che nasce per essere utilizzato in mobilità, anche se è presente la modalità desktop con il collegamento diretto al televisore tramite porta HDMI. Il display integrato è da 7,9 pollici di diagonale, con una risoluzione massima in FullHD a 1080p, ma comunque il pieno controllo in termini cromatici e di dettaglio/nitidezza.

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L’upgrade sul pocessore integrato si sente e si vede, la console è difatti molto più reattiva, i menù e le applicazioni si avviano più rapidamente, senza rallentamenti o difficoltà di vario genere. La batteria integrata è più che sufficiente per trascorrere quasi una giornata di gioco, senza doversi necessariamente collegare alla presa di corrente, fermo restando che la si può usare senza problemi anche in modalità “cablata”, senza differenze nelle prestazioni generali.

AliExpress, quanto costa oggi la Nintendo Switch 2?

Ma quanto costa oggi la Nintendo Switch 2 su AliExpress? la domanda da un milione di dollari, ebbene il prodotto in questione viene proposto ad un prezzo finale di vendita di 501,25 euro, collegandosi il prima possibile (date le scorte limitate) a questo link.

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L’utente che ricorrerà all’acquisto del prodotto tramite il link indicato, potrà riceverlo a domicilio entro 5 giorni lavorativi, con consegna gratuita dalla Spagna. Ciò sta a significare che la spedizione non richiederà il pagamento di dazi doganali di alcun tipo, ed include la possibilità di reso entro 90 giorni.