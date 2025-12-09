Nintendo eShop, sconti irresistibili su tanti giochi

Il colosso del gaming Nintendo sta proponendo in questi giorni delle offerte e degli sconti davvero eccezionali solo su Nintendo eShop. Gli utenti potranno infatti acquistare numerosi titoli di rilievo risparmiando una notevole somma di denaro. Queste offerte sono disponibili al momento, anche se immaginiamo che il colosso del gaming proporrà anche altre promo ancora più interessanti con l’avvicinarsi delle festività natalizie.
Nintendo eShop, tanti videogiochi a dei prezzi davvero sorprendenti
Il colosso del gaming Nintendo continua a stupire con le sue fantastiche occasioni. Come già accennato in apertura, infatti, su Nintendo eShop gli utenti potranno acquistare numerosi titoli di rilievo a basso costo. Vi elenchiamo qui di seguito alcune delle migliori occasioni disponibili.
Nintendo eShop, migliori giochi da non perdere
- Tomb Raider I-III Remastered per Nintendo Switch, disponibile ad un prezzo scontato pari a 8,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari al 70%
- Legacy of Kain™ Soul Reaver 1&2 Remastered per Nintendo Switch, disponibile ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Little Nightmares™ Complete Edition per Nintendo Switch, disponibile ad un prezzo scontato pari a 7,49 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- HITMAN World of Assassination – Signature Edition per Nintendo Switch 2, disponibile ad un prezzo scontato pari a 47,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 20%
- Captain Tsubasa: Rise of New Champions per Nintendo Switch, disponibile ad un prezzo scontato pari a 7,49 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’88%
- Harvest Moon: Light of Hope Special Edition per Nintendo Switch, disponibile ad un prezzo scontato pari a 0,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 97%
- Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle per Nintendo Switch, disponibile ad un prezzo scontato pari a 11,24 euro contro gli iniziali 44,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%