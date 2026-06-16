Ninja lancia la macchina da caffè firmata David Beckham

La Ninja Luxe Café Pro designed by David Beckham arriva sul mercato come una nuova proposta dedicata agli appassionati di caffè che cercano un’esperienza più vicina a quella professionale direttamente a casa. La collaborazione tra Ninja e il suo global brand ambassador porta alla nascita di una macchina in edizione limitata che combina prestazioni avanzate, materiali ricercati e un’estetica ispirata allo stile personale di David Beckham.

Il progetto rappresenta la prima collaborazione di prodotto tra il brand e l’icona britannica nel mondo del caffè. L’obiettivo è unire la tecnologia sviluppata da Ninja con una progettazione più elegante e curata nei dettagli, creando un dispositivo pensato per inserirsi negli ambienti domestici con un carattere distintivo.

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Un design esclusivo ispirato alla campagna inglese

La nuova macchina da caffè nasce da un percorso creativo durato sei mesi, durante i quali il team ha lavorato su materiali, finiture e proporzioni per ottenere un prodotto che rispecchiasse la visione estetica di Beckham.

Il risultato è una macchina caratterizzata da un corpo in acciaio inox nero opaco, abbinato a dettagli ispirati ai materiali naturali della campagna inglese. Le finiture in legno di ebano nero e gli elementi color oro contribuiscono a creare un aspetto più sofisticato rispetto ai tradizionali sistemi per caffè domestici.

Espresso, americano e cold brew con assistenza intelligente

Dal punto di vista tecnico, la Ninja Luxe Café Pro propone un sistema 3 in 1 progettato per preparare diverse tipologie di bevande. Il dispositivo permette infatti di realizzare espresso, caffè americano e caffè estratto a freddo, offrendo una maggiore varietà di preparazioni.

A rendere più semplice il processo interviene la tecnologia Barista Assist, un sistema intelligente che accompagna l’utente durante le diverse fasi della preparazione. La macchina fornisce indicazioni per gestire al meglio ogni passaggio, aiutando a ottenere risultati più costanti anche senza esperienza da barista.

Questa funzione permette di avvicinare il mondo del caffè professionale alla quotidianità, lasciando maggiore libertà nella scelta delle bevande e nella personalizzazione dell’esperienza. La combinazione tra automazione e controllo manuale punta quindi a soddisfare sia chi cerca praticità sia chi vuole dedicare più attenzione alla preparazione.

Disponibilità dell’edizione limitata

La nuova Ninja Luxe Café Pro designed by David Beckham sarà disponibile in quantità limitate, rendendo il modello una proposta dedicata agli appassionati del marchio e agli amanti del design.

La macchina da caffè è disponibile sullo store ufficiale Ninja al prezzo consigliato di 849,99 euro.