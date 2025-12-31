Nike: Tim Cook investe 3 milioni di dollari

In una fase in cui Nike è chiamata a riconquistare la fiducia dei mercati, un segnale rilevante arriva dai vertici. Tim Cook, amministratore delegato di Apple e figura centrale nella governance del gruppo sportivo, ha deciso di incrementare la propria esposizione personale sul titolo. L’operazione, emersa da una comunicazione ufficiale alle autorità di vigilanza statunitensi, risale al 22 dicembre. Riguarda l’acquisto sul mercato aperto di 50.000 azioni di Classe B di Nike. Il prezzo medio pagato è stato pari a 58,97 dollari per azione. Per un investimento vicino ai 3milioni di dollari. A seguito di tale mossa, la partecipazione complessiva di Cook sale a circa 105.000 azioni, con un valore stimato intorno ai 5,5 milioni di euro.

Nike: annunciato un nuovo investimento da parte di Tim Cook

Il tempismo dell’investimento non è passato inosservato a Wall Street. Subito dopo la diffusione della notizia, il titolo Nike ha registrato un rialzo tra il 2% e il 5%. Ciò sia nelle contrattazioni pre-market sia nelle prime ore della seduta regolare. Il peso simbolico dell’operazione è amplificato dal ruolo ricoperto da Cook nell’azienda. Il CEO di Apple siede nel consiglio di amministrazione di Nike dal 2005. Inoltre, dal 2016 ricopre l’incarico di lead independent director. Cook è, inoltre, presidente del comitato remunerazioni, una delle leve più sensibili nella definizione delle strategie manageriali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nel frattempo, Nike è impegnata in una complessa fase di riposizionamento strategico. Ciò sotto la guida dell’amministratore delegato Elliott Hill. Il piano punta a rafforzare il posizionamento del brand e semplificare la struttura distributiva. Oltre che recuperare competitività in mercati cruciali.

In ambito finanziario, quando un dirigente di primo piano decide di investire capitali propri, il gesto viene spesso interpretato come una valutazione diretta sulle prospettive future dell’azienda. Nel caso di Tim Cook, forte di una conoscenza profonda dei dossier interni e di un rapporto con Nike, l’operazione assume il valore di una dichiarazione di fiducia sulle possibilità di rilancio.