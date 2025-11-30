Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a dicembre 2025

Il prossimo mese di dicembre 2025 per Netflix si appresta a diventare veramente interessante grazie ai vari titoli in arrivo. L’ultimo mese dell’anno porta con sé una varietà di produzioni originali pronte a chiudere il 2025 con un calendario particolarmente ricco.

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Il primo titolo in arrivo è Troll 2, disponibile dal 1° dicembre. La storia riprende le vicende di Nora, Andreas e del capitano Kris, coinvolti in una nuova missione mentre un troll ancora più pericoloso devasta la Norvegia. Tra miti ancestrali, distruzioni diffuse e alleanze inattese, il gruppo tenta di fermare una minaccia che sembra crescere di ora in ora.

Dal 5 dicembre è il turno di Jay Kelly, il film diretto da Noah Baumbach. La narrazione segue la celebre star del cinema Jay Kelly, interpretata da George Clooney, accompagnata dal suo manager Ron, interpretato da Adam Sandler. Insieme affrontano un percorso che unisce riflessione, ironia e un bilancio della propria vita, oscillando tra rimpianti e successi maturati nel tempo.

The Great Flood, dal 19 dicembre, propone una visione di fine del mondo attraverso l’esperienza di un gruppo di persone che cerca di sopravvivere in un condominio sommerso dall’acqua dopo una catastrofica alluvione. Un racconto di fantascienza che mette al centro la resistenza dell’umanità in un contesto drammatico.

Arriva poi Goodbye June, in uscita il 24 dicembre. La storia si concentra su quattro fratelli e sul loro padre, travolti da una situazione familiare complessa quando la salute della madre peggiora improvvisamente. Il personaggio di June affronta il proprio declino con un mix di sincerità, ironia e affetto, dando vita a un racconto profondamente emotivo.

Le serie TV che arricchiranno dicembre su Netflix

Sul fronte delle serie, il mese si apre con The Abandons, disponibile dal 4 dicembre. Ambientata nel territorio di Washington nel 1854, la trama intreccia i destini di due famiglie, una benestante e l’altra composta da orfani ed emarginati. Tra segreti, crimini e rivalità, le vicende mettono in luce lo scontro sociale dell’epoca e la fragilità dei rapporti umani.

Dall’11 dicembre arriva Man vs Baby, in cui Trevor Bingley, interpretato da Rowan Atkinson, passa dal lavoro di custode scolastico alla custodia di un attico londinese durante il periodo natalizio. Una serie che alterna comicità e caos, soprattutto quando un neonato inatteso si aggiunge al già complesso incarico.

Il 18 dicembre debutta la quinta stagione di Emily in Paris. Dopo il trasferimento a Roma, Emily si trova nuovamente a gestire un equilibrio instabile tra ambizioni professionali, relazioni e nuove scelte da affrontare. Un segreto inatteso mette alla prova le sue certezze e apre la strada a cambiamenti importanti.

Dall’11 dicembre torna anche Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft con la seconda stagione. La serie animata segue Lara in un nuovo viaggio che la porta a confrontarsi con un furto avvenuto a Croft Manor e con un potente artefatto cinese. Tra tombe nascoste, missioni globali e decisioni che plasmano il destino dell’eroina, la produzione conferma una narrazione ambiziosa, arricchita dalle voci originali di Hayley Atwell, Allen Maldonado ed Earl Baylon.