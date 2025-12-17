Netflix realizzerà il nuovo videogioco di FIFA, debutto previsto nel 2026

Netflix continua ad allargare il proprio raggio d’azione e lo fa con una mossa che segna un passaggio storico. È ufficiale: il prossimo videogioco di FIFA sarà realizzato e distribuito proprio da Netflix. Dopo le recenti operazioni strategiche e l’impegno crescente nella diversificazione del servizio, la piattaforma entra in modo diretto anche nel mondo dei videogiochi calcistici, legandosi a uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

L’annuncio è arrivato tramite comunicato stampa e conferma che, nell’estate del 2026, in concomitanza con la FIFA World Cup, debutterà su Netflix Games un nuovo titolo di simulazione calcistica. Il gioco sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati e rappresenterà una delle uscite di punta del catalogo gaming della piattaforma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un gioco pensato per essere immediato e accessibile

Il progetto è sviluppato e pubblicato da Delphi Interactive e punta a reinterpretare il calcio digitale in una forma più diretta e intuitiva. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza facile da apprendere, ma capace di mantenere profondità nel tempo. Il titolo permetterà di vivere l’atmosfera del Mondiale 2026 con partite rapide e un’impostazione adatta a un pubblico molto ampio.

Il gameplay supporterà sia la modalità in solitaria sia il gioco online con gli amici. Un elemento centrale sarà l’utilizzo dello smartphone come controller, soluzione che richiama l’approccio già adottato da Netflix per altri titoli disponibili su TV.

La visione di Netflix e FIFA

Secondo quanto spiegato dai vertici di Netflix Games, la FIFA World Cup del 2026 rappresenta un momento culturale globale e il nuovo gioco nasce per portare quella passione direttamente nelle case, con un’esperienza semplice e immediata. L’idea è riportare il calcio digitale a una dimensione più universale, accessibile con pochi tocchi.

Anche FIFA ha sottolineato l’importanza strategica dell’accordo, definendolo un passaggio chiave nel percorso di innovazione dell’organizzazione nel settore dei videogiochi. La collaborazione con Netflix Games e Delphi Interactive viene vista come un modo per raggiungere un pubblico trasversale, di tutte le età, e aprire una nuova fase per il calcio digitale.

Una nuova direzione per il calcio videoludico

Dal punto di vista di Delphi Interactive, il progetto segna l’inizio di una nuova era per il franchise FIFA. L’intento è chiaro: rendere il gioco di calcio più divertente, accessibile e globale possibile, allontanandosi da un’impostazione troppo competitiva. Le prime indicazioni suggeriscono infatti un titolo più vicino a un party game che a una simulazione tradizionale.

Per ora si tratta solo del calcio d’inizio. Ulteriori dettagli su modalità, contenuti e tempistiche verranno svelati nel corso del 2026. Il nuovo gioco entrerà a far parte dell’ecosistema di Netflix Games, rafforzando l’idea di una piattaforma che vuole unire streaming, intrattenimento interattivo e grandi eventi sportivi.