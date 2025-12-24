Netflix: il prossimo videogioco FIFA sarà suo

Come ben sapete, ormai da diverso tempo, non mettiamo gli occhi su un titolo FIFA corrispondente alla classica concezione comune a tutti i video giocatori, un gioco di simulazione calcistica arcade divertente e immediato, Electronic Arts infatti ha abbandonato il noto slogan quando la FIFA per rinnovare il contratto correlato ai diritti di utilizzo del proprio nome ha chiesto alla società una cifra che quest’ultima ha ritenuto decisamente troppo elevata, si parlava infatti di circa 2 miliardi di dollari che la società non ha voluto corrispondere, preferendo optare per un nome proprietario per il proprio titolo di simulazione calcistica, divenuto poi EA Sports FC.

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Il grande ritorno

Dopo un’attesa di ormai parecchi anni, il noto slogan farà ritorno sottoforma di videogioco grazie a Netflix, la società infatti ha chiuso un accordo con FIFA per la pubblicazione e la distribuzione di un videogioco omonimo che verrà per l’appunto distribuito sulla nota piattaforma di streaming e sarà accessibile a tutti gli abbonati che potranno utilizzare Netflix come una vera e propria piattaforma per giocare in cloud.

La società ha specificato le proprie intenzioni e nel dettaglio vuole offrire un’esperienza di gioco immediata, facile ma allo stesso tempo complessa da padroneggiare al 100%, tutti i giocatori avranno la possibilità di accedere rapidamente alle modalità di gioco che tra l’altro saranno strutturate sia in una modalità single player che in una modalità online per sfidare altri giocatori.

Il titolo in questione arriverà in concomitanza dei mondiali di calcio 2026 e sarà sviluppato e pubblicato da Delphi Interactive e punta a reinterpretare l’esperienza del calcio digitale in una forma più immediata, il target che Netflix ha identificato è molto ampio e la società vuole accontentare tutti, insomma ormai non manca molto dal momento che i mondiali si svolgeranno il prossimo anno, finalmente assisteremo al ritorno del noto slogan che è diventato famoso anche grazie ai videogiochi.