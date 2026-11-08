LONGi Hi-MO X12: pannelli solari da 690 W senza saldature

Il mondo dei pannelli solari accoglie una novità che punta su due fronti nello stesso momento, cioè più potenza e meno guasti. LONGi ha presentato durante All Energy Australia 2026 la nuova gamma Hi-MO X12, una serie di moduli fotovoltaici che arriva fino a 690 W e che secondo l’azienda dovrebbe garantire un’affidabilità superiore rispetto ai modelli oggi in circolazione. Il cuore del progetto non riguarda tanto la potenza in sé quanto il modo in cui le celle vengono collegate tra loro, ed è proprio su questo aspetto che il produttore ha deciso di intervenire con decisione.

Addio ai nastri saldati, arriva la pellicola conduttiva

Rispetto alle soluzioni tradizionali i nuovi moduli offrono un incremento dichiarato che può raggiungere i 20 W. Il merito va a una diversa progettazione dei collegamenti elettrici, un dettaglio che a prima vista può sembrare marginale ma che in realtà cambia parecchio le cose. Nei pannelli convenzionali le celle sono unite attraverso sottili nastri metallici saldati, una tecnica diffusa che però porta con sé un numero enorme di giunzioni. Ognuna di queste rappresenta un potenziale punto critico, un luogo dove con il tempo qualcosa può cedere.

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Il nuovo sistema sceglie una strada diversa e utilizza una pellicola posteriore conduttiva che si occupa di trasferire l’elettricità. In questo modo spariscono migliaia di saldature e con loro i rischi collegati. LONGi parla di oltre 15.000 possibili punti di guasto eliminati per ogni singolo modulo, una cifra che rende bene l’idea di quanto sia profondo il cambiamento. Non è l’unico vantaggio dichiarato perché questa architettura aumenta dell’85% la sezione disponibile per il passaggio della corrente. Più spazio per far scorrere l’energia significa anche un rendimento migliore, e infatti il guadagno stimato legato a questa sola soluzione si colloca tra 6 e 8 W.

Celle più compatte e una barriera contro l’umidità

Il lavoro sui collegamenti non esaurisce le novità della gamma Hi-MO X12. A questo si somma una disposizione delle celle studiata per ridurre gli spazi inutilizzati sulla superficie del pannello. Ogni centimetro lasciato vuoto è di fatto superficie che non produce energia, quindi recuperarlo si traduce direttamente in potenza aggiuntiva. Secondo il produttore questa ottimizzazione permette di ottenere da 8 a 12 W in più, che sommati al contributo della pellicola conduttiva spiegano l’incremento complessivo annunciato.

C’è poi il capitolo della protezione dagli agenti esterni, tutt’altro che secondario per un prodotto pensato per restare all’aperto per molti anni. L’azienda dichiara una riduzione del 90% nella trasmissione del vapore acqueo grazie alla barriera metallica integrata nel modulo. L’umidità è da sempre uno dei nemici principali dei pannelli fotovoltaici, e limitarne l’ingresso aiuta a preservare i componenti interni.

Le versioni disponibili tra industria e abitazioni

La gamma non si rivolge a un solo tipo di cliente. I modelli più potenti coprono una fascia che va da 660 a 690 W e sono pensati per le installazioni commerciali e industriali, dove le superfici a disposizione sono ampie e ogni watt in più incide sulla resa complessiva dell’impianto. Accanto a questi LONGi propone anche versioni più compatte, con potenze comprese tra 495 e 510 W, progettate per adattarsi a contesti differenti e indicate anche per i tetti residenziali, dove gli spazi sono spesso più ridotti e serve un modulo dalle dimensioni più contenute.

Fonte: TecnoAndroid