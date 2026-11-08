Rallo di Lord Howe: da 23 esemplari a oltre 1.600 uccelli

Le specie in pericolo critico non andrebbero mai date per spacciate. Anche quando una popolazione sembra ridotta a una manciata di esemplari, la partita non è necessariamente chiusa. Con un sostegno adeguato queste specie possono riprendersi e tornare a crescere, a volte in modo sorprendente. Il principio è semplice ma tutt’altro che scontato, perché davanti a numeri molto bassi la tentazione di arrendersi è forte. I fatti però raccontano un’altra storia, fatta di animali che erano sul punto di scomparire e che oggi contano popolazioni ben più solide.

Quando i numeri sembrano una condanna

Nel linguaggio della conservazione l’etichetta di pericolo critico indica una condizione estremamente delicata, quella in cui una specie si trova a un passo dalla scomparsa. Proprio per questo c’è chi tende a considerare questi casi come battaglie già perse, su cui non varrebbe la pena investire tempo ed energie. È un ragionamento comprensibile a prima vista, ma che rischia di trasformarsi in una profezia che si autoavvera. Se si smette di intervenire, il destino di quella popolazione è segnato davvero.

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La questione è invece diversa. Una specie ridotta ai minimi termini non è automaticamente condannata, e l’esperienza dimostra che la ripresa resta possibile quando gli sforzi sono sufficienti e continui. Non si tratta di un auspicio generico ma di qualcosa che è già accaduto, con risultati misurabili e numeri che parlano da soli. Gli esempi concreti sono quelli che rendono il discorso credibile e lo sottraggono al semplice ottimismo.

Il gheppio di Mauritius e il rallo di Lord Howe

Tra le storie di successo più citate figura il gheppio di Mauritius, un rapace diventato quasi un simbolo di quanto si possa ottenere quando non si abbandona una specie al suo destino. Accanto a lui c’è un altro caso altrettanto significativo, quello del rallo di Lord Howe, un uccello che ha vissuto una vicenda per molti versi esemplare.

Negli anni Settanta del rallo di Lord Howe restavano appena 23 individui. Un numero talmente esiguo da far pensare che la sua sorte fosse ormai decisa. Con così pochi esemplari ogni singolo animale contava, e qualsiasi imprevisto avrebbe potuto cancellare la specie in un colpo solo. Eppure le cose sono andate diversamente. Oggi la popolazione supera i 1.600 uccelli, una crescita che equivale a moltiplicare di circa 70 volte il nucleo di partenza.

Il confronto tra quei due numeri, 23 da una parte e oltre 1.600 dall’altra, rende bene l’idea di cosa significhi parlare di recupero di una specie. Non un miglioramento marginale ma un vero ribaltamento della situazione, partito da una base che chiunque avrebbe giudicato disperata. È proprio questo il punto che i casi del gheppio di Mauritius e del rallo di Lord Howe mettono in evidenza. Anche le popolazioni più fragili possono rialzarsi se ricevono il sostegno di cui hanno bisogno.

Perché non arrendersi conta davvero

Il messaggio che emerge da queste vicende riguarda il modo stesso di guardare agli animali a rischio. Considerare una specie in pericolo critico come un caso ormai chiuso significa rinunciare in partenza a ogni possibilità di salvarla. Al contrario, mantenere l’impegno anche quando le cifre sembrano scoraggianti apre la strada a risultati che altrimenti non arriverebbero mai.

La chiave sta tutta in quel sostegno sufficiente che fa la differenza tra il declino definitivo e la rinascita. Senza un intervento adeguato una popolazione ridotta difficilmente riesce a risollevarsi da sola. Con l’aiuto giusto invece la traiettoria può cambiare, come dimostra la parabola del rallo di Lord Howe, passato dai 23 esemplari degli anni Settanta agli oltre 1.600 uccelli di oggi.

Fonte: TecnoAndroid