Narwal festeggia 10 anni con sconti fino a 825 euro per il Black Friday

Dieci anni di sviluppo tecnologico e una promessa: rendere meno impegnative le pulizie domestiche. Narwal celebra il proprio anniversario con una campagna di offerte che anticipa il Black Friday e propone sconti fino a 825 euro su una selezione di robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Le promozioni sono disponibili sullo store ufficiale del marchio e comprendono prodotti singoli, bundle con accessori e iniziative aggiuntive per gli acquirenti. La prima fase dei festeggiamenti è prevista dal 3 al 15 novembre 2026, mentre dal 16 novembre partirà una nuova campagna con ulteriori occasioni di risparmio in vista del Black Friday.

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Dieci anni di pulizia intelligente

Fondata nel 2016, Narwal ha raggiunto oltre 6 milioni di famiglie in più di 30 Paesi e regioni. Nel corso del suo primo decennio, l’azienda ha concentrato lo sviluppo sulle tecnologie dedicate alla pulizia domestica, seguendo la filosofia Clean for Love: semplificare la cura della casa per lasciare più tempo alle persone da dedicare ad altre attività.

L’anniversario diventa anche un’occasione per avvicinare nuovi consumatori alla gamma del produttore, attraverso prezzi promozionali e pacchetti che includono una selezione di accessori. Le iniziative precedono le offerte Black Friday, attese dal 16 novembre con ulteriori sconti su prodotti e bundle.

Narwal Freo Z10 Ultra: sconto di 825 euro

Tra le proposte principali spicca il Freo Z10 Ultra, che passa da un prezzo originale di 1.299 euro a 474 euro. La riduzione è di 825 euro, rendendolo il prodotto con il maggiore risparmio tra quelli evidenziati per l’anniversario.

Il robot utilizza una doppia videocamera, un doppio processore e il sistema di intelligenza artificiale NarMind Pro per riconoscere l’ambiente e gestire la pulizia. I due moci rotanti con struttura triangolare sono progettati per raggiungere anche le zone vicine ai bordi, mentre un elemento estensibile permette di intervenire negli angoli e nei punti più difficili.

La dotazione comprende inoltre una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e un funzionamento progettato per contenere la rumorosità durante le operazioni domestiche.

Freo 20: bundle annuale a 899 euro

La seconda proposta riguarda il Narwal Freo 20, disponibile in bundle annuale a 899 euro invece dei precedenti 1.099 euro. Il risparmio è di 200 euro e il pacchetto include una fornitura di accessori selezionati per un anno.

Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo integra il sistema di lavaggio FlowWash, con pulizia automatica in tempo reale a 60 °C, e raggiunge una potenza di aspirazione dichiarata di 31.000 Pa. L’intelligenza artificiale NarMind Pro permette di riconoscere oltre 300 oggetti presenti nell’abitazione, mentre le tecnologie DualFlow Tangle-Free ed EdgeReach puntano a migliorare la gestione dei grovigli e la pulizia lungo i bordi.

Narwal Flow: 720 euro di sconto sul bundle annuale

Anche Narwal Flow rientra nella campagna promozionale, con un prezzo di 799 euro rispetto ai 1.519 euro di listino. In questo caso il risparmio raggiunge 720 euro e l’offerta comprende, anche per questo modello, una selezione di accessori per un anno.

Il robot dispone di una potenza di aspirazione di 22.000 Pa e della tecnologia CarpetFocus, pensata per rimuovere lo sporco dai tappeti. Il sistema FlowWash utilizza un rullo per il lavaggio dei pavimenti, acqua riscaldata e un ricircolo continuo di acqua pulita. La pressione verso il basso di 12 N contribuisce a intervenire sulle macchie e sui liquidi versati.

Il riconoscimento automatico dello sporco permette inoltre al dispositivo di regolare la pulizia in base alle condizioni del pavimento, adattando l’intervento alle diverse situazioni.

Altre promozioni, omaggi e premi sullo store ufficiale

Le tre offerte rappresentano soltanto una parte delle iniziative previste per il decimo anniversario. Sullo store ufficiale Narwal, dal 2 al 15 novembre, sarà possibile approfittare anche della formula Più acquisti, più risparmi, che prevede riduzioni fino a 120 euro sugli ordini che rispettano i requisiti della promozione.

Sono previsti anche sconti sui bundle e omaggi per l’acquisto di alcuni robot selezionati. Tra i regali figurano accessori dedicati agli animali domestici e articoli celebrativi del decimo anniversario, disponibili fino a esaurimento delle scorte.

Un’ulteriore iniziativa riguarda gli iscritti alla newsletter: partecipando all’estrazione a premi sarà possibile provare a vincere una gift card da 200 euro, buoni sconto fino al 20% oppure omaggi a sorpresa legati all’acquisto. Le singole promozioni sono soggette a condizioni e requisiti specifici. Le offerte per l’anniversario sono previste fino al 15 novembre, mentre dal giorno successivo Narwal darà il via alla fase successiva della campagna, con le promozioni dedicate al Black Friday.

Fonte: TecnoAndroid