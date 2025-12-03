Gli astrociti sono tra le cellule più affascinanti e misteriose del cervello umano. Per anni considerati semplici “assistenti” dei neuroni, oggi sappiamo che svolgono un ruolo attivo nel regolare i segnali, gestire l’energia e mantenere in equilibrio l’intero sistema nervoso. Per studiarli meglio, un gruppo di ricercatori ha sviluppato qualcosa di rivoluzionario. Trattasi di nanofili in grado di imitare la struttura del tessuto cerebrale. Questo permette di osservare gli astrociti in condizioni estremamente realistiche.
Nanofili che imitano il tessuto cerebrale, il comportamento degli astrociti
Qual è il ruolo attivo degli astrociti nel cervello e come i nanofili possono imitare la loro struttura e funzionamento.
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