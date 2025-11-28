Nano Banana: il generatore di immagini ora compare nella barra di ricerca dell’app Google

Google continua ad accelerare l’espansione di Nano Banana, il suo strumento di generazione immagini basato sull’AI, rendendolo sempre più presente nel proprio ecosistema mobile. Dopo l’integrazione nel sito di Gemini e l’arrivo all’interno di Google Lens tramite Ricerca, il tool fa ora un ulteriore passo avanti: secondo un teardown della versione 16.47.49.ve.arm64 dell’app Google per Android, Nano Banana è stato individuato direttamente nella barra di ricerca.
La novità permette di creare immagini semplicemente digitando un prompt nella casella dedicata alle ricerche, trasformando l’app Google in uno spazio immediato per la creatività. Questa scelta evidenzia una strategia chiara: rendere l’AI generativa altrettanto accessibile di una ricerca tradizionale, eliminando passaggi aggiuntivi o schermate intermedie.
Le implicazioni per l’esperienza utente
L’integrazione nella barra di ricerca indica che l’obiettivo di Google è portare Nano Banana ovunque, senza relegarlo a un singolo punto d’accesso. La presenza in uno degli elementi più utilizzati dell’app rende l’AI parte integrante delle azioni quotidiane: basta scrivere ciò che si vuole ottenere e attendere la generazione dell’immagine, senza aprire siti o applicazioni specifiche.
Parallelamente, un’implementazione simile è stata avvistata anche nella versione Canary di Chrome per Android. Un ulteriore segnale che il gruppo sta sperimentando diversi percorsi per rendere lo strumento disponibile su larga scala. Questa diffusione trasversale sembra puntare alla creazione di un ecosistema in cui la generazione di contenuti diventa un’estensione naturale delle funzioni già familiari agli utenti.
L’approccio mantiene una linea coerente con le scelte recenti dell’azienda, che sta gradualmente inserendo funzioni basate su AI multimodale in ogni area del proprio software. Nano Banana, con la sua capacità di generare immagini a partire da un semplice testo, ne rappresenta una delle espressioni più immediate.
Un’espansione che prepara il terreno alle future integrazioni
La comparsa di Nano Banana nella barra di ricerca non è solo un test tecnico, ma un passo in una direzione più ampia: Google sta costruendo un ambiente in cui gli strumenti creativi alimentati dall’AI diventano parte del flusso standard di interazione con lo smartphone.
Se il rollout dovesse proseguire, l’app Google potrebbe diventare un punto centrale per la creazione di contenuti visivi, unificando ricerca, generazione e strumenti di analisi in un unico spazio.