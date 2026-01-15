Musk sfida UE e UK su deepfake e contenuti pericolosi

955 La sensazione, guardando a quello che sta succedendo intorno a Grok, è che il campo da gioco di Elon Musk si stia restringendo sempre di più. Per anni il bersaglio preferito delle sue invettive è stato l’Unione Europea, accusata di voler soffocare l’innovazione con regole e vincoli. Ora però la partita si allarga, perché anche il Regno Unito ha deciso di intervenire con decisione sulle politiche, giudicate fin troppo permissive, dell’intelligenza artificiale integrata in X. E questa volta i toni sembrano tutt’altro che morbidi.