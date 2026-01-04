Motorola Signature debutta il 7 gennaio

Motorola si prepara a inaugurare il 2026 con il lancio del suo nuovo smartphone di punta. Il Motorola Signature è previsto per il 7 gennaio in India. L’azienda ha diffuso teaser promozionali su Flipkart. Uno dei principali e-commerce del Paese. E ha attirato l’attenzione non solo per il dispositivo ma anche per il richiamo a Batman. Uno dei materiali pubblicitari riporta il soprannome “batwing” e un logo che ricorda le ali del supereroe DC Comics. Suggerendo un design distintivo e un’identità premium per questa nuova linea.

Anche se il design completo non è ancora stato svelato, i teaser confermano un linguaggio estetico riconoscibile. Ma anche dettagli che differenziano la serie Signature dai modelli precedenti. La strategia punta a creare un prodotto di fascia alta. E con caratteristiche tecniche all’altezza delle aspettative dei consumatori più esigenti.

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Specifiche tecniche e funzionalità avanzate del nuovo Motorola Signature

Secondo le indiscrezioni, il Motorola Signature altro non sarebbe che il Motorola Edge 70 Ultra con un nuovo nome commerciale. Identificato internamente come Urus. Il dispositivo monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Affiancato da 16 GB di RAM. E garantirà prestazioni elevate anche nelle operazioni più complesse e nel multitasking.

Il display OLED da 6,7 pollici avrà un refresh rate di 120 Hz, mentre sul retro sarà presente un sistema a tripla fotocamera. Questa mantiene continuità con i modelli precedenti ma introduce dettagli distintivi. Il dispositivo arriverà con Android 16 preinstallato. Offrendo accesso immediato alle funzionalità più recenti e agli aggiornamenti di sicurezza. La scocca posteriore presenterà una texture antiscivolo. È pensata per migliorare la presa e ridurre il rischio di cadute accidentali. Nonostante la presentazione sia confermata solo per il mercato indiano, gli analisti prevedono un lancio a livello mondiale. Con possibile variazione del nome a seconda del Paese. Motorola Signature si propone così come un top di gamma competitivo, combinando design, potenza e funzionalità software all’avanguardia. È pronto a sfidare i principali concorrenti della fascia premium.