Al CES 2026 Motorola ha mostrato con chiarezza una direzione precisa: costruire un ecosistema di dispositivi connessi che ruoti attorno allo smartphone, ma che viva anche di vita propria. L’azienda ha ampliato la linea Moto Things presentando quattro nuovi accessori pensati per coprire ambiti diversi della quotidianità, dall’audio al fitness, dalla produttività alla localizzazione degli oggetti personali. I nuovi prodotti si chiamano Moto Sound Flow, Moto Watch, Moto Pen Ultra e Moto Tag 2. Diversi per funzione e target, condividono però una filosofia comune fatta di integrazione profonda con i dispositivi Motorola, design curato e utilizzo dell’intelligenza contestuale per semplificare l’esperienza d’uso.

Moto Sound Flow: il debutto di Motorola nell’audio portatile

Moto Sound Flow rappresenta il primo speaker portatile realizzato da Motorola. Fin dal primo sguardo è evidente l’attenzione al design, con una finitura in tessuto twill e colorazioni selezionate in collaborazione con Pantone, pensate per inserirsi anche in ambienti domestici e non solo all’aperto. Dal punto di vista tecnico, lo speaker adotta una configurazione audio sviluppata con tecnologia Sound by Bose, composta da woofer dedicato, tweeter e doppi radiatori passivi. La potenza complessiva da 30 watt è studiata per offrire un suono equilibrato, con bassi profondi e una buona definizione sulle alte frequenze.

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Uno degli elementi distintivi è la presenza della tecnologia Ultra-Wideband. Grazie a questa, lo speaker è in grado di riconoscere la posizione dello smartphone e trasferire automaticamente musica o chiamate quando l’utente si avvicina. Con due unità è possibile creare un sistema stereo dinamico che adatta i canali in base alla posizione del telefono, mentre la funzione di spostamento del suono tra le stanze segue fisicamente l’utente in casa. La batteria integrata e la certificazione IP67 rendono Moto Sound Flow adatto anche all’uso outdoor, mentre l’app dedicata consente di gestire connessioni e funzioni avanzate in modo rapido.

Moto Watch: stile classico e funzioni per il benessere

Con Moto Watch, Motorola entra in modo più deciso nel mondo degli smartwatch orientati alla salute e allo sport. Il dispositivo nasce dalla collaborazione con Polar e punta su un equilibrio tra design tradizionale e funzionalità avanzate di monitoraggio. Il quadrante rotondo e la cassa in alluminio sabbiato richiamano un’estetica classica, mentre i cinturini, selezionati da Pantone, permettono di personalizzare lo stile in base all’occasione. La compatibilità con cinturini standard amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Sul fronte delle funzioni, Moto Watch monitora attività fisica, sonno, stress, frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, offrendo analisi basate sull’esperienza maturata da Polar nel settore sportivo. L’autonomia dichiarata arriva a quasi due settimane, con una modalità always-on che riduce la durata ma mantiene attive le informazioni principali. Microfono e altoparlante integrati consentono anche la gestione delle chiamate direttamente dal polso.

Moto Pen Ultra: lo stilo pensato per i dispositivi Motorola

Moto Pen Ultra è il primo stilo avanzato sviluppato da Motorola e nasce per accompagnare dispositivi come i modelli pieghevoli e gli smartphone di fascia alta. L’obiettivo è estendere le possibilità di interazione, puntando su produttività e creatività.

Lo stilo supporta sensibilità alla pressione, rilevamento dell’inclinazione e reiezione del palmo, offrendo un’esperienza di scrittura e disegno naturale. La punta ultra-sottile garantisce precisione, utile sia per prendere appunti sia per lavorare su immagini o documenti. Tra le funzioni smart troviamo strumenti per il ritaglio rapido, la condivisione immediata dei contenuti, la trasformazione degli schizzi in immagini e il supporto alla ricerca visiva contestuale. La custodia inclusa consente di ricaricare e trasportare lo stilo in modo pratico.

Moto Tag 2: localizzazione precisa e lunga autonomia

Moto Tag 2 chiude la nuova gamma Moto Things ed è il tag intelligente pensato per tenere traccia degli oggetti personali. Il punto di forza è l’autonomia, che supera i 500 giorni con una singola batteria sostituibile. Il dispositivo integra Ultra-Wideband e Bluetooth ed è compatibile con la rete di localizzazione di Google, permettendo un tracciamento preciso di chiavi, borse o valigie. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere, mentre le funzioni aggiuntive consentono di far squillare lo smartphone o utilizzare il tag come pulsante remoto per la fotocamera. La gestione dei dati di localizzazione è protetta da crittografia e il sistema prevede avvisi automatici in caso di movimenti sospetti, rafforzando l’attenzione alla sicurezza e alla privacy.