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Motorola Moto Tag al -50% su Amazon: scopri la promo incredibile

Amazon sorprende tutti con un accessorio furbo che cambia modo di proteggere gli oggetti preziosi durante il periodo natalizio grazie alla sua tecnologia unica

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
Auricolari Motorola sconto Natale Amazon.

Proprio mentre le decorazioni iniziano a diffondersi ovunque, Amazon propone una piccola soluzione che entra in scena con aria scanzonata e con l’intenzione di rendere più sereni gli spostamenti da un luogo all’altro. Nessun elfo esaurito, nessun renna sovraccarica, solo un minuscolo gadget che si infila ovunque e che fa sentire ogni minuto più stabile. Tra un regalo da confezionare e una valigia che rischia sempre di sparire dietro una porta automatica, un supporto come Motorola Moto Tag porta una sensazione di controllo comoda, pratica e sorprendentemente leggera. Amazon lo inserisce tra le proposte più gettonate della stagione, anche perché le giornate festive portano spesso distrazioni capaci di far sparire chiavi, borse e zaini come se fossero meteore impazzite. Ecco quindi un piccolo dispositivo che si piazza tra le idee più furbe del periodo, pronto a essere regalato o infilato in tasca per dare una marcia in più a ogni spostamento natalizio.

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Motorola Moto Tag in sconto Amazon

Motorola Moto Tag entra nel catalogo Amazon con il suo aspetto compatto e una serie di funzioni immediate. Il prezzo attuale è 19,90€ in promozione -50%. Il dispositivo usa Bluetooth e UWB per una localizzazione precisa grazie all’app Trova il mio dispositivo di Google. La compatibilità totale con qualsiasi smartphone Android permette un abbinamento rapido e stabile. La protezione si basa su crittografia end-to-end con rilevamento di tracciamenti indesiderati utile in ogni momento. La struttura è solida e adatta a molti accessori, capace di resistere anche a una caduta accidentale nell’acqua. Amazon sottolinea la praticità dell’uso e la sua capacità di infilarsi in borse, zaini o portachiavi senza ingombrare. Un gadget piccolo ma utile per chi desidera mantenere ogni oggetto sempre sotto controllo durante il periodo più movimentato dell’anno. Compra subito da qui su!

MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Starlight Blue
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