Motorola lancia un contest per assistere al debutto di Ronaldinho

Immagina di andare allo stadio per una partita del Ravenna FC e ritrovarti a pochi metri da Ronaldinho, pronto a indossare la maglia porpora-oro. È questa l’esperienza che Motorola mette in palio con un nuovo concorso dedicato alla propria community, chiamato Hello Moto, Hello Legend!

L’iniziativa permette di provare a vincere due biglietti per assistere dal vivo alla partita in programma il 15 novembre a Ravenna. L’occasione potrebbe essere particolarmente speciale: secondo quanto comunicato dall’azienda, i tifosi potrebbero assistere al debutto del campione brasiliano con la maglia del club e, potenzialmente, al suo 300esimo gol in carriera.

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Come partecipare al contest Motorola

Prendere parte all’iniziativa è semplice e richiede pochi passaggi. È necessario accedere a Instagram, seguire il profilo ufficiale @motorolaita e commentare il post dedicato al concorso, taggando la persona con cui si vorrebbe condividere la giornata allo stadio.

Oltre ai due biglietti per la partita, Motorola mette in palio anche un altro premio dedicato agli appassionati: una maglia ufficiale R10 autografata. Il contest offre quindi la possibilità di vivere un’esperienza sportiva dal vivo oppure di aggiudicarsi un ricordo legato al fuoriclasse brasiliano.

Il concorso è riservato agli utenti maggiorenni e resterà attivo fino alle 23:59 dell’8 novembre 2026. L’estrazione dei vincitori è invece fissata per il 10 novembre, pochi giorni prima della partita del Ravenna FC.

«In Motorola crediamo fortemente nella capacità della tecnologia e dello sport di unire le persone attraverso emozioni autentiche e ricordi indimenticabili», ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia. L’iniziativa, ha spiegato, nasce proprio con l’intento di premiare la community e offrire ai tifosi la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera dello stadio e la presenza di una leggenda del calcio.

Il regolamento completo e tutte le informazioni sulla partecipazione sono disponibili sui canali social ufficiali di Motorola Italia.

Fonte: TecnoAndroid