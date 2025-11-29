Motorola, in arrivo un nuovo smartphone con soc Snapdragon 8 Gen 5

Sono passati ormai diversi mesi dall’annuncio ufficiale da parte dell’azienda tech Qualcomm del suo ultimo processore di punta, ovvero il potente soc Snapdragon 8 Gen 5. Dal suo arrivo, sono stati poi annunciati diversi dispositivi di rilievo con questo processore. Ora, però, sembra che vedremo arrivare molto presto a anche un nuovo smartphone del produttore tech Motorola con questo processore, almeno stando alle indiscrezioni rivelate dal leaker Evan Blass.

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Motorola, potrebbe presto arrivare il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, potrebbe arrivare molto presto sul mercato il primo device di Motorola con a bordo il nuovo soc Snapdragon 8 Gen 5. Come già accennato in apertura, a rivelare queste prime indiscrezioni è stata una voce piuttosto nota del settore. Ci stiamo riferendo al noto leaker Evan Blass tramite un post sulla pagina del proprio profilo social.

Stando alle parole del leaker, l’azienda starebbe effettivamente lavorando ad un nuovo smartphone con a bordo il potente processore di casa Qualcomm. A detta del leaker, questo smartphone dovrebbe essere un normale device e non dovrebbe appartenere alla categoria dei device pieghevoli. Stando agli ultimi rumors, potrebbe essere presentato sul mercato mobile con il nome di Motorola Edge 70 Ultra. Per il momento, infatti, questa serie di smartphone comprende unicamente il modello base, ovvero Motorola Edge 70.

Per il momento si tratta ovviamente di indiscrezioni non confermate. Immaginiamo comunque che mancheranno ancora diverse settimane prima del debutto ufficiale sul mercato mobile di questo nuovo smartphone a marchio Motorola. Nel frattempo, ricordiamo comunque che il nuovo Motorola Edge 70 è un device dall’ottima scheda tecnica. Sul fronte lo smartphone presenta ad esempio un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo troviamo il soc Snapdragon 7 Gen 4.