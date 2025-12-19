Motorola Edge 70 Ultra cambia pelle e nome: potrebbe diventare Signature

Motorola potrebbe sorprendere con una mossa inattesa sul suo prossimo top di gamma. Il dispositivo finora noto come Motorola Edge 70 Ultra sarebbe infatti legato a un possibile cambio di denominazione, con l’introduzione del marchio “Signature”. L’indiscrezione arriva dal leaker Evan “Evleaks” Blass, che nelle ultime ore ha condiviso alcuni render stampa ad alta qualità dello smartphone, affiancandoli proprio a questo nuovo nome. Al momento non ci sono conferme ufficiali e non è da escludere che la dicitura Signature venga utilizzata solo in alcuni mercati o per specifiche varianti.

Design familiare ma con scelte controcorrente

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Al di là del nome, l’identità del dispositivo appare subito riconoscibile. I render mostrano uno smartphone molto vicino ai precedenti Edge Ultra e, più in generale, alla linea stilistica seguita da Motorola negli ultimi anni. Sul retro spicca un modulo fotografico quadrato, con tripla fotocamera e flash LED integrato, mentre la cover posteriore sembra caratterizzata da una finitura testurizzata, con il logo Motorola posizionato centralmente.

Un dettaglio che colpisce è la conferma dei bordi curvi sul display. Si tratta di una scelta ormai abbandonata da molti produttori, ma che Motorola continua a portare avanti, rendendola quasi un tratto distintivo dei suoi modelli di fascia alta.

Fotocamera e materiali

Dalle immagini diffuse emerge anche qualche indicazione sul comparto fotografico. Il sistema dovrebbe includere un sensore Sony Lytia, con supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine e alla tecnologia Dolby Vision. Elementi che suggeriscono un’attenzione particolare alla qualità video, oltre che fotografica.

Il telaio appare realizzato in metallo, mentre la disposizione dei tasti resta fedele alla tradizione Motorola. Pulsante di accensione e bilanciere del volume sono collocati sul lato destro, con il lato sinistro completamente libero. Sui bordi destro e inferiore si notano inoltre due bande in plastica, necessarie per il funzionamento delle antenne.

Colori e possibili strategie di lancio

I render mostrano due colorazioni ben definite: Carbon e Martini Olive. Si tratta di nomi che richiamano chiaramente le collaborazioni con Pantone, ormai ricorrenti per Motorola e spesso utilizzate per rafforzare l’identità estetica dei dispositivi.

Nelle settimane precedenti erano già circolate immagini di quello che veniva indicato come Edge 70 Ultra, in due colorazioni differenti ma con un’estetica sostanzialmente identica. Resta quindi aperta una questione importante: Motorola lancerà due modelli distinti oppure il nome Signature servirà solo a differenziare mercati, configurazioni o linee di comunicazione?

Per ora non ci sono risposte definitive. Quel che appare chiaro è che Motorola sta valutando un posizionamento più ricercato per il suo top di gamma, giocando non solo sulle specifiche, ma anche sull’immagine e sul branding.