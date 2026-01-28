Motorola Edge 70 Fusion: sul web immagini e scheda tecnica quasi completa

Si parla di Motorola Edge 70 Fusion, protagonista nelle ultime ore di una doppia comparsa: prima nei benchmark, poi in una serie di render che ne anticipano design e impostazione generale.

Le immagini, attribuite a materiali ufficiali, mostrano uno smartphone che segue una linea stilistica ben riconoscibile, coerente con l’identità recente del brand ma con alcuni elementi distintivi pensati per differenziarlo all’interno della gamma.

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Design e colori Pantone

Secondo quanto emerso, Edge 70 Fusion sarà proposto in due colorazioni iniziali denominate Pantone Country e Pantone Silhouette, rispettivamente una tonalità chiara e una più scura. Le indiscrezioni parlano però anche di ulteriori varianti cromatiche come Pantone Blue Surf, Pantone Orient Blue e Pantone Sporting Green, segno di un’attenzione particolare all’aspetto estetico.

La scocca posteriore adotta una texture inedita, ispirata a materiali come nylon e lino, una scelta che si discosta dai classici pannelli in vetro o metallo e punta a offrire un tocco più originale sia alla vista sia al tatto. Il risultato è uno stile riconoscibile, pensato per chi cerca qualcosa di diverso nella quotidianità.

Display, fotocamere e autonomia

Passando alle specifiche, le informazioni trapelate delineano un profilo piuttosto ambizioso. Il dispositivo dovrebbe integrare un display OLED da 6,78 pollici con refresh rate a 144Hz, accompagnato da una luminosità di picco dichiarata fino a 5.200 nits e protezione Gorilla Glass 7i.

Sul fronte fotografico è attesa una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da una frontale da 32 MP. Grande attenzione anche all’autonomia, grazie a una batteria da 7.000 mAh compatibile con la ricarica rapida da 68W, un dato che potrebbe diventare uno dei punti di forza del dispositivo.

Il cuore dello smartphone sarebbe il Snapdragon 7s Gen 4, affiancato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 16 preinstallato. L’insieme delle caratteristiche suggerisce un posizionamento ben preciso, orientato verso la parte alta della fascia media, con focus su schermo e durata della batteria.