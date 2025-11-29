Monitor LG a soli 79 euro: l’offerta Amazon Black Friday è PAZZA

La tecnologia di ultima generazione non deve essere necessariamente parecchio costosa, questo è quanto abbiamo imparato dalla più recente promozione lanciata da Amazon con la quale il consumatore si ritrova a poter acquistare un monitor LG pagandolo comunque molto meno del listino originario.
Il prodotto attualmente in offerta ha codice 27MS550, si tratta di un monitor IPS LCD di LG da 27 pollici di diagonale, caratterizzato da uno stand con altezza regolabile, il che lo rende estremamente versatile e facile da utilizzare in ogni ambiente, così da riuscire ad adattarsi alle varie esigenze dei consumatori. La tecnologia IPS LCD limita chiaramente la qualità video, sebben si possa comunque raggiungere una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, appoggiandosi anche al refresh rate a 100Hz per poter godere di una nuova fluidità.
Spostando l’attenzione nella parte posteriore possiamo notare la presenza di un paio di connettori HDMI, praticamente ormai universalmente adatti alla maggior parte dei dispositivi che intendiamo collegare a un monitor, anche se va detto che la cosa migliore sarebbe stata avere anche una porta USB-C con ingresso video. A differenza di quanto si potrebbe pensare è presente un altoparlante stereo da 4W, in modo da essere sicuri di non avere la necessità di acquistare anche un sistema di altoparlanti.
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Monitor LG: la promozione su Amazon è da pazzi
Lo sconto applicato direttamente sul monitor LG da Amazon è uno dei migliori in assoluto, poiché si parte comunque da un listino di 108,99 euro, per scendere di molto, anche considerandolo già come uno dei modelli più economici tra quelli in circolazione, sino ad arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 79,99 euro. Premete questo link per effettuare subito l’acquisto.