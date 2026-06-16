MINIX N304-AI: il mini PC con Intel Wildcat Lake e doppia LAN

Il mercato dei mini PC si arricchisce di un nuovo protagonista, perché il MINIX N304-AI entra in scena puntando dritto sulla piattaforma Intel Wildcat Lake. Sempre più produttori stanno scommettendo su questo nuovo platform di Intel, e MINIX è solo l’ultimo nome a salire sul carro con una macchina compatta pensata per chi cerca prestazioni discrete in poco spazio.

Va detto subito che questo non è un dispositivo da gaming estremo o da workstation. È un mini host, una soluzione piccola e versatile, che strizza l’occhio a chi ha bisogno di un computer silenzioso da tenere sulla scrivania o nascosto dietro un monitor. La cosa interessante qui sono le due porte LAN, una caratteristica che non si vede tutti i giorni su prodotti di questa fascia e che apre scenari interessanti per chi vuole usarlo come piccolo server o per applicazioni di rete più articolate.

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Cosa muove il MINIX N304-AI sotto la scocca

Il cuore di questa macchina è il processore Intel Core 3 304, che fa parte della famiglia Core Ultra Series 3. Onestà prima di tutto, è il chip meno potente dell’intera gamma. Niente nomi altisonanti, niente promesse esagerate. La configurazione è quella di un 1+4-core, quindi un singolo core ad alte prestazioni affiancato da quattro core dedicati all’efficienza. Una struttura che privilegia i consumi contenuti più che la pura forza bruta.

La base tecnologica è quella architettura Cougar, la stessa che Intel ha scelto per dare vita a questa generazione di prodotti più sobri e orientati al risparmio energetico. Il produttore cinese MINIX punta proprio su questo equilibrio, mettendo insieme dimensioni ridotte e una piattaforma moderna che non strafà ma fa il suo dovere.

L’intelligenza artificiale entra anche nei mini PC

Uno degli aspetti che il produttore mette in evidenza riguarda le capacità di intelligenza artificiale integrate. Il N304-AI mini arriva a offrire fino a 15 TOPS di potenza dedicata all’AI. Per intenderci, i TOPS sono l’unità di misura che indica quante operazioni al secondo un sistema riesce a gestire quando si tratta di carichi legati all’intelligenza artificiale. Un valore di 15 TOPS non è da primato assoluto, ma per una macchina così compatta è comunque un segnale chiaro della direzione che sta prendendo tutto il settore.

Il fatto che persino i mini PC più contenuti inizino a integrare acceleratori per l’AI dice molto su come si stia muovendo l’intero comparto hardware. La piattaforma Wildcat Lake di Intel sembra fatta apposta per questo tipo di dispositivi, dove l’obiettivo non è dominare i benchmark ma offrire un pacchetto bilanciato, capace di gestire qualche elaborazione AI senza prosciugare la presa di corrente.

Con la presenza delle due porte di rete, MINIX sembra voler ritagliarsi uno spazio preciso, quello degli utenti che cercano un piccolo host flessibile, magari da impiegare in ambienti dove la connettività cablata conta davvero. Il Core 3 304 resta una scelta consapevole, pensata per chi mette al primo posto compattezza, efficienza e un consumo energetico ridotto al minimo.

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