Mina the Hollower e Yoshi dominano l’eShop di Nintendo Switch 2

Mina the Hollower e Yoshi and the Mysterious Book si prendono la scena nelle ultime classifiche dell’eShop su Nintendo Switch 2, dominando rispettivamente la graduatoria dei titoli solo digitali e quella complessiva. I dati arrivano da Nintendo e si riferiscono alla settimana che si è chiusa il 7 giugno 2026, un periodo in cui sembra che gli appassionati abbiano premiato sia le novità che alcune conferme attese da tempo.

Cosa raccontano le classifiche dell’eShop

Partiamo dalla classifica complessiva, quella che mette insieme tutti i giochi venduti in digitale sulla console. In testa c’è Yoshi and the Mysterious Book, seguito da Final Fantasy 7 Rebirth e Pokémon Pokopia. Subito dopo, in quarta posizione, ecco Mina the Hollower nella sua Nintendo Switch 2 Edition, davanti a pezzi grossi come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza. Un risultato niente male, se si pensa che parliamo di un titolo che se la gioca contro le esclusive più pesanti del catalogo Nintendo.

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Scorrendo l’elenco si trovano poi The Elder Scrolls 5: Skyrim + Fallout 4 Bundle, eFootball Kick-Off, Fallout 4 e Bluey’s Quest for the Gold Pen. Più giù compaiono Leggende Pokémon: Z-A nella sua versione per la nuova console, No Man’s Sky, Super Mario Bros. Wonder con il pacchetto Meetup in Bellabel Park, Mario Tennis Fever e Super Mario Party Jamboree. Non mancano Hollow Knight: Silksong, Resident Evil Requiem, i due Zelda di nuova generazione (Breath of the Wild e Tears of the Kingdom), Street Fighter 6, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Indiana Jones e l’antico Cerchio, Animal Crossing: New Horizons, Kena and the Bridge of Spirits, Stray e Kirby Air Riders a chiudere la trentina.

La top dei giochi solo digitali

Discorso a parte per la graduatoria dei titoli disponibili esclusivamente in formato digitale, dove a comandare è proprio Mina the Hollower nella sua edizione per Switch 2. Dietro di lui troviamo eFootball Kick-Off, Fallout 4, No Man’s Sky e di nuovo Hollow Knight: Silksong. Seguono The Elder Scrolls 5: Skyrim, l’originale Hollow Knight, Kena and the Bridge of Spirits, Stray e Disney Dreamlight Valley.

La lista prosegue con Deadzone: Rogue, Hades 2, Ball x Pit, Balatro, Stardew Valley, Rotwood, Minishoot’ Adventures, MIO: Memories in Orbit, il remaster per i 25 anni di System Shock 2 e Subnautica. Più in basso ci sono Deltarune, Marvel Cosmic Invasion, System Shock, Hello Kitty Island Adventure, Plants vs. Zombies: Replanted, Dave the Diver, PowerWash Simulator 2, Red Dead Redemption, South of Midnight e Fantasy Life i.

Il successo di Mina the Hollower non è una sorpresa improvvisata. Il gioco ha superato le 300.000 copie in appena tre giorni, un traguardo che permette a Yacht Club Games di guardare avanti con un po’ più di tranquillità. Il fatto che riesca a stare davanti a esclusive del calibro di Mario Kart World e Donkey Kong Bananza dice parecchio sul seguito che il titolo si è costruito tra chi gioca su Nintendo Switch 2.