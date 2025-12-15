Microsoft, Windows 11: importanti migliorie per il gaming nel 2026

Il percorso di Windows 11 nel gaming durante il 2025 è stato complesso. Mentre Microsoft concentrava gran parte delle energie sull’intelligenza artificiale, la piattaforma ha mostrato qualche incertezza, lasciando spazio alla crescita di Linux e al lavoro svolto da Valve con SteamOS e il mercato degli handheld. Il colosso di Redmond, però, sembra determinato a invertire la rotta: l’obiettivo per il 2026 è chiaro e ambizioso, ovvero trasformare Windows 11 nel punto di riferimento per chi gioca su PC.

Ottimizzazioni di sistema e prestazioni più costanti

In un post ufficiale, Microsoft afferma di essere “impegnata a rendere Windows il posto migliore dove giocare”, definendo diverse aree di intervento. La priorità è rendere più leggero il sistema operativo, riducendo i processi in background, migliorando la gestione dello scheduling, ottimizzando lo stack grafico e aggiornando i driver. Un insieme di interventi che ha un unico fine: liberare risorse e distribuirle ai giochi in modo più efficiente.

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Auto SR e Advanced Shader Delivery: due funzioni che fanno la differenza

Tra le novità più concrete spicca Auto SR, la tecnologia di Super Resolution a livello di sistema già conosciuta in ambito Xbox. Il debutto su Windows 11 è previsto inizialmente sugli handheld da gioco, a partire da ASUS ROG Xbox Ally X. Grazie all’NPU presente nel chip AMD Ryzen Z2 Extreme, Auto SR punta a migliorare nitidezza e stabilità del frame rate senza richiedere alcuna ottimizzazione da parte degli sviluppatori.

Parallelamente, Microsoft sta estendendo Advanced Shader Delivery (ASD) a un numero crescente di dispositivi. ASD permette di pre-caricare gli shader già durante il download dei giochi, così da ridurre i tempi di avvio, rendere più fluide le prime fasi di gameplay e contenere i consumi energetici, un elemento determinante soprattutto nel gaming portatile. La distribuzione è già attiva su ASUS ROG Xbox Ally e Ally X e proseguirà nei prossimi mesi.

La pressione di Valve e un mercato sempre più dinamico

Il contesto competitivo ha certamente un ruolo. Valve continua a espandere la propria presenza, forte della nuova Steam Machine e del successo di Steam Deck, che ha contribuito a ridefinire il gaming in mobilità. Per Microsoft, il ritorno all’attenzione sulle esigenze della community PC gaming rappresenta una risposta diretta a questa evoluzione del mercato e un passo necessario per mantenere Windows come piattaforma centrale.