Microsoft: i tre Zork diventano ufficialmente open source

Tutti gli appassionati di videogiochi di vecchia data sicuramente conosceranno la saga dei vari Zork, i tre capitoli infatti hanno rappresentato gli arbori per quanto riguarda i videogiochi su pc e nello specifico rappresentavano l’avventure testuali che andavano davvero molto di moda in quell’epoca, tra l’altro proprio questa tipologia di giochi ha fatto avvicinare davvero tantissime persone al mondo della programmazione, è bene oggi arriva un interessante notizia, Microsoft ha ufficialmente reso tutti e tre i capitoli dei software open source, un piccolo traguardo che emerito della collaborazione tra i team di Xbox, Activision e l’Open Source Programs Office (OSPO) di Microsoft.

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Tre titoli storici

È doveroso però fare una precisazione, le società infatti hanno reso pubblici i codici sorgenti dei giochi ma non tutto ciò che è correlato ai marchi, diritti e elementi commerciali, ciò significa che chiunque può accedere, modificare e studiare il codice sorgente dei videogiochi ma non potrà distribuire nulla che sfrutti i tre marchi in questione, in parole povere chiunque potrà ispirarsi alle dinamiche di gioco oppure modificarle a proprie piacimento ma non sarà possibile assistere al rilascio di un titolo del franchising, se non per l’appunto da parte delle società proprietarie dei diritti.

Non è la prima volta che assistiamo ad una dinamica del genere e tra l’altro non è la prima volta che i titoli in questione finiscono sotto la lente di ingrandimento della community, già in passato un utente aveva estratto e pubblicato il codice sorgente dei titoli in questione su GitHub facendo finire il tutto all’interno di un limbo legale che non è mai stato indagato e compreso fino in fondo, fatto sta che nonostante tutto, adesso il titolo gode di una licenza libera per quanto riguarda il proprio codice sorgente che sicuramente finirà negli archivi che proteggono i videogiochi storici dalla totale cancellazione.