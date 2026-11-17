Una tecnica battezzata BluePhishing dimostra come il phishing possa spostare il proprio bersaglio dalle classiche password dei dipendenti ai permessi concessi agli agenti AI. Al centro della questione c’è Microsoft Entra Agent ID, il framework pensato per gestire le identità degli agenti di intelligenza artificiale all’interno delle aziende. Gli strumenti basati sull’AI aprono certamente nuove opportunità per le organizzazioni, però portano con sé anche superfici di attacco inedite che meritano parecchia attenzione.

A individuare il meccanismo sono stati i ricercatori di Proofpoint, che hanno descritto un modo per sfruttare il sistema di autorizzazione degli agenti e ricavarne un punto d’accesso nelle infrastrutture aziendali. Lo scenario è piuttosto insidioso perché parte da un’approvazione che sembra del tutto legittima e finisce per aprire la strada ad attività non autorizzate. Va precisato che si tratta di un’analisi tecnica fondata su una prova di concetto e non della segnalazione di una campagna criminale già vista in circolazione.

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Come funziona BluePhishing dentro Microsoft Entra

Per capire dove si annida il rischio bisogna guardare a come nascono le identità degli agenti. Microsoft Entra Agent ID si appoggia ai cosiddetti agent blueprint, ovvero modelli che stabiliscono configurazione, credenziali e autorizzazioni di ciascun agente. Da questi schemi derivano poi identità operative collegate agli utenti e agli ambienti aziendali.

BluePhishing riprende la logica del phishing basato sul consenso OAuth e la adatta a questa architettura più recente. L’aggressore prepara un blueprint malevolo nel proprio ambiente e convince un dipendente o un amministratore dell’organizzazione presa di mira ad autorizzarlo tramite un collegamento di consenso. Appena la richiesta viene accettata, nel tenant della vittima compare un blueprint principal a cui il sistema assegna il permesso applicativo AgentIdentity.CreateAsManager.

Proprio questo passaggio permette di creare identità locali degli agenti usando le credenziali legate al blueprint originale. Le nuove identità possono ereditare le autorizzazioni già configurate e così l’attaccante riesce a ottenere token di accesso e a interagire con Microsoft Graph. Secondo la ricerca, una semplice approvazione si trasforma in un accesso persistente senza che sia per forza necessario compromettere direttamente le credenziali di un dipendente.

C’è poi un aspetto particolarmente delicato che riguarda la visibilità dei permessi. Dai test di Proofpoint emerge che alcune autorizzazioni ereditate non risultano consultabili né dal portale Entra né attraverso Microsoft Graph. L’unico modo per individuarle è esaminare i token durante l’esecuzione, cosa che complica non poco il controllo delle attività svolte dalle identità generate.

I rischi per le aziende e le contromisure suggerite

Buona parte della pericolosità di questa tecnica nasce dalla fiducia che si tende a riporre negli strumenti automatizzati. Un agente AI può sembrare un componente qualunque dell’infrastruttura aziendale e questo rende meno immediato accorgersi di comportamenti anomali. A peggiorare il quadro c’è un dettaglio numerico tutt’altro che trascurabile, visto che un singolo blueprint è in grado di generare fino a 250 identità. Un’autorizzazione concessa senza le dovute verifiche può quindi avere un impatto molto più ampio di quanto si immagini.

Il quadro descritto dalla ricerca riflette un cambiamento più profondo nella sicurezza informatica. Le identità digitali non appartengono più soltanto alle persone e alle applicazioni tradizionali, per cui anche i modelli di fiducia devono adeguarsi. Con la diffusione degli agenti autonomi la loro governance diventa una parte essenziale della strategia di sicurezza di ogni azienda.

Sul piano pratico Proofpoint raccomanda di rafforzare la governance delle autorizzazioni e di limitare il consenso degli utenti verso agenti di terze parti non verificati. Le organizzazioni dovrebbero inoltre applicare il principio del privilegio minimo, usare Conditional Access anche per gli agenti e tenere sotto controllo i registri di Microsoft Entra. L’identificativo del blueprint rappresenta infine un ulteriore elemento utile per scovare configurazioni sospette e intervenire sulle identità coinvolte.

Fonte: TecnoAndroid