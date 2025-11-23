Microsoft e Ferrovie dello Stato siglano un accordo IA storico

Recentemente ferrovie dello Stato è Microsoft hanno raggiunto un accordo dal valore storico, la stretta di mano tra Stefano Antonio Donnarumma, AD e DG del gruppo Ferrovie dello Stato (FS), e Vincenzo Esposito, AD di Microsoft Italia segna l’inizio di una collaborazione davvero molto importante per quanto riguarda la società di Redmond, ma soprattutto l’ente statale che dovrebbe portare, a livello del piano 2025 2029, numerosi miglioramenti sotto vari punti di vista per i dipendenti dello Stato e di conseguenza per le ferrovie della nostra nazione.

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Collaborazione per migliorare

Nello specifico, la collaborazione instaurata dalle due società dovrebbe consentire un enorme miglioramento e progresso dell’intera infrastruttura che si occupa di gestire le ferrovie presenti sul nostro territorio, in particolare l’esperienza lavorativa di oltre 50.000 dipendenti dovrebbe migliorare grazie all’integrazione di numerosi software garantiti e prodotti da Microsoft come Microsoft 365, la suite di intelligenza artificiale copilot dedicata alla produttività è molto altro ancora, il tutto dovrebbe avvenire tramite l’istruzione e il potenziamento delle competenze del personale in modo graduale e senza provocare un vero e proprio trauma, in modo da consentire una perfetta integrazione che permetta ai dipendenti di integrare l’intelligenza artificiale all’interno della propria routine lavorativa in modo da snellire i carichi di lavoro ripetitivi e molte altre attività.

Si tratta dunque di un passo in avanti significativo che punterà a migliorare in modo capillare l’esperienza lavorativa dei dipendenti e allo stesso tempo a potenziare l’infrastruttura che si occupa di gestire tutto ciò che è ferrovie dello Stato, non rimane dunque che attendere per assistere ai primi risultati concreti, per quanto riguarda questo potenziamento software decisamente auspicato da molti e che finalmente sembra sta diventando realtà, indubbiamente avere a disposizione il potenziale garantito da Microsoft consentirà all’ente statale di migliorare in modo importante tutta la propria efficienza sotto vari punti di vista migliorando di conseguenza il prodotto offerto ai cittadini.