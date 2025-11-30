Microsoft e Crocs lanciano le nuove Clogs dedicate a Xbox

La collaborazione tra Microsoft e Crocs torna a sorprendere gli appassionati. Dopo il successo delle ciabatte ispirate a Windows XP, le due aziende propongono con una nuova edizione limitata dedicata all’universo Xbox, pensata per i collezionisti e per chi vuole indossare un pezzo unico. Le nuove Clogs saranno vendute direttamente da Crocs sul suo sito ufficiale europeo e presentano un design in cui il verde brillante della console si fonde con la base nera tipica della celebre scarpa.

Ogni paio include cinque Jibbitz esclusivi che richiamano alcune delle serie più amate della piattaforma: Halo, Fallout, Doom, World of Warcraft e Sea of Thieves. La forma richiama persino il controller Xbox. La cura nei dettagli è evidente anche nelle incisioni “Player left” e “Player right” posizionate sui talloni delle due scarpe, un piccolo tocco che i fan della console non mancheranno di apprezzare.

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Nuove Crocs Xbox: disponibilità limitata in Europa, l’Italia resta in attesa

La nuova edizione limitata di Crocs dedicate a Xbox è disponibile dal 26 novembre, con taglie comprese tra la 36-37 e la 48-49. Il prezzo è fissato a 80 dollari negli Stati Uniti e 80€ per il mercato europeo. Lo shop europeo di Crocs spedisce in numerosi Paesi, tra cui Francia, Germania, Austria e Grecia, ma al momento non prevede la spedizione verso l’Italia.

Sul sito italiano, infatti, le Clogs non risultano presenti nemmeno cercandoli nella barra di ricerca. Resta da capire se i negozi monomarca italiani decideranno di proporle nei prossimi giorni. In caso contrario, i fan italiani dovranno affidarsi a un amico o un parente residente in uno dei Paesi coperti dalle spedizioni. Con questa iniziativa, Microsoft e Crocs confermano la volontà di rafforzare il legame tra moda e gaming, un settore in continua crescita e sempre più influente. Insomma, l’edizione limitata dedicata a Xbox punta a conquistare collezionisti e giocatori di tutte le età, offrendo un prodotto che unisce comfort, estetica e passione.