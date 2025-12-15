MG4 EV Urban: svelata in anticipo da Euro NCAP per l’Europa

A quanto pare, ormai da un po’ di tempo European New Car Assessment Programme aka Euro NCAP ha l’abitudine di svelare in anteprima le automobili che arriveranno nel vecchio continente, nello specifico per chi non lo sapesse, si tratta di un ente indipendente che si occupa di testare la sicurezza dei nuovi modelli di auto, valutandone le prestazioni in crash test realistici e i sistemi di assistenza alla guida (ADAS), per poi assegnare una valutazione da 0 a 5 stelle, proprio grazie alla conduzione di questi test l’ente aveva svelato in anticipo l’arrivo di due vetture e ora alla lista si aggiunge anche la nuova MG4 EV Urban.

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La vettura in arrivo in Europa

Per chi non lo sapesse la MG4 è una vettura elettrica che ha riscosso un discreto successo in Cina all’interno della quale è arrivata anche in una variante con batteria allo Stato semi solido, sul suo arrivo in Europa però non c’erano state ancora conferme e i dubbi erano decisamente tanti, ora però questi dubbi lasciano spazi a certezze dal momento che proprio NCAP ci conferma il suo esordio all’interno del vecchio continente.

In merito a questa vettura, sappiamo che il design richiama molto quello del modello precedente, ma si differenzia per delle dimensioni pari a 4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm, le quali racchiudono all’interno un abitacolo decisamente minimalista, caratterizzato da una parte anteriore con un volante a due razze dietro il quale si cela un display che mostra i dati di bordo e lateralmente al quale è presente invece un ampio display da 15,6 pollici che racchiude al proprio interno tutti gli elementi multimediali che offre la vettura.

L’ente non ha fornito elementi sulla dotazione tecnica della vettura, ma ciò che sappiamo grazie alla controparte cinese e che quest’ultima in tutta probabilità potrebbe montare un motore da 120 kW alimentato da batterie LFP da 42,8 kWh e 53,9 kWh per una percorrenza massima di 530 km secondo il ciclo CLTC.