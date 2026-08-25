Metasuperficie cinese calcola direttamente sulle onde radio

Una metasuperficie capace di eseguire calcoli matematici direttamente sulle onde radio è il risultato di una ricerca coordinata dalla Southeast University, in Cina, e rappresenta un modo diverso di intendere l’elaborazione dei segnali. Il punto centrale è semplice da spiegare, anche se la fisica dietro non lo è affatto: invece di catturare il segnale, trasformarlo in dati digitali e poi darlo in pasto a un processore, l’operazione viene svolta sull’onda stessa, mentre attraversa la superficie. Nessun passaggio intermedio, nessuna traduzione, nessuna attesa.

Chi lavora con le telecomunicazioni sa quanto pesi quel passaggio intermedio. Ogni volta che un segnale radio viene convertito in formato digitale servono componenti dedicati, serve energia e soprattutto serve tempo. Poco, magari, ma in certi contesti quel poco fa la differenza. Ed è proprio qui che l’idea della metasuperficie si inserisce con una certa eleganza.

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Come funziona il calcolo sulle onde radio

Le metasuperfici sono strutture artificiali progettate elemento per elemento per manipolare le onde elettromagnetiche in modi che i materiali naturali non permettono. Non si tratta di specchi o antenne nel senso classico del termine, ma di superfici disegnate con schemi microscopici che agiscono su ampiezza, fase e direzione di ciò che le attraversa. Il gruppo cinese ha spinto questo principio un passo oltre, arrivando a far compiere alla superficie delle vere operazioni matematiche.

In pratica il segnale entra, viene modellato dalla struttura e esce già elaborato. Il calcolo avviene alla velocità della luce, perché è la luce, o meglio la radiazione elettromagnetica, a farlo. L’elaborazione dei segnali diventa così un fenomeno fisico anziché una sequenza di istruzioni eseguite da un chip. Una differenza concettuale enorme, che ribalta il rapporto tra hardware e informazione.

Il paragone più immediato è quello con l’ottica computazionale, il campo che da anni cerca di sfruttare la luce per accelerare determinate operazioni. La ricerca della Southeast University muove nella stessa direzione ma sul terreno delle radiofrequenze, un ambito che tocca da vicino comunicazioni, radar e reti wireless.

Perché la ricerca cinese interessa il settore

L’aspetto interessante non è solo la velocità. Evitando la conversione digitale si riducono i componenti necessari, e meno componenti significa in genere consumi più contenuti e architetture più snelle. In sistemi dove i segnali arrivano in quantità e vanno trattati in tempo reale, poter delegare una parte del lavoro alla superficie stessa alleggerisce tutto il resto della catena.

C’è poi il tema della latenza, che negli ultimi anni è diventato una delle ossessioni del settore. Le reti moderne chiedono risposte sempre più rapide e ogni passaggio eliminato è tempo guadagnato. Una superficie programmabile che elabora mentre trasmette cambia il modo in cui si può pensare la struttura di un ricevitore o di un ripetitore.

Va detto che si parla di ricerca, non di prodotti pronti per il mercato. Il percorso che porta un risultato di laboratorio dentro un’infrastruttura reale è lungo e passa da verifiche, standardizzazioni e costi di produzione. Ma la direzione è chiara e la Cina continua a investire pesantemente su questo tipo di materiali, che negli ultimi anni sono diventati uno dei terreni di competizione tecnologica più seguiti a livello internazionale.

Il concetto di calcolo analogico, del resto, non è nuovo. Prima dell’avvento dei computer digitali molte macchine risolvevano equazioni sfruttando fenomeni fisici, dalle correnti elettriche ai sistemi meccanici. Poi il digitale ha vinto per flessibilità e precisione. Quello che sta accadendo oggi, con le metasuperfici e con dispositivi simili, somiglia a un ritorno selettivo di quell’approccio: non per sostituire i processori, ma per togliere loro di mezzo le operazioni più ripetitive e affidarle a strutture che le eseguono senza sforzo.

Il lavoro coordinato dalla Southeast University si colloca esattamente in questo spazio, dove la fisica dei materiali e l’informatica smettono di essere discipline separate e cominciano a sovrapporsi in modo sempre più stretto.