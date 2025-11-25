Meta WorldGen: l’AI che costruisce mondi 3D completi in pochi minuti

Meta ha presentato WorldGen, un progetto sperimentale che punta a rendere molto più rapido uno dei passaggi più complessi nello sviluppo videoludico: la creazione degli ambienti 3D. Lo strumento genera infatti un mondo tridimensionale a partire da una semplice istruzione testuale, producendo una scena completa e già pronta per l’uso all’interno dei principali motori grafici come Unity e Unreal. L’intero processo richiede circa cinque minuti, un tempo estremamente ridotto se confrontato con le tempistiche tradizionali.

La caratteristica più rilevante è che WorldGen non genera soltanto oggetti e texture, ma un ambiente utilizzabile fin da subito. Oltre agli elementi visivi, il sistema crea una navigation mesh, la struttura che consente ai personaggi di muoversi correttamente nello spazio. Un passaggio chiave, perché molte tecniche di generazione automatica producono scenari affascinanti ma non realmente percorribili, costringendo gli sviluppatori a interventi manuali.

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Come funziona WorldGen e perché è diverso dagli altri sistemi

Il processo è diviso in quattro fasi distinte. La prima riguarda l’interpretazione del comando testuale: un modello linguistico definisce la disposizione generale dell’ambiente, garantendo coerenza tra gli elementi presenti nella scena. Successivamente entra in gioco il modulo che costruisce la geometria dell’area, verificando che le parti destinate alla navigazione rimangano libere da ostacoli.

La terza fase sfrutta una tecnica chiamata AutoPartGen, che scompone la scena in parti indipendenti, ognuna con caratteristiche e posizionamenti coerenti. L’obiettivo è ottenere un ambiente credibile e modulare, più facile da gestire nelle fasi successive. L’ultimo passaggio applica le texture in alta definizione e perfeziona i modelli, così da permettere zoom ravvicinati senza perdita della qualità visiva.

Questa struttura permette a WorldGen di superare problemi tipici delle precedenti soluzioni 3D basate su AI, dove la resa estetica era convincente ma il comportamento fisico dell’ambiente richiedeva correzioni laboriose. Meta sostiene che con questo sistema la scena sia già pronta per test, prototipi e simulazioni.

Limiti attuali e possibili applicazioni future

La versione dimostrata è limitata a scenari di circa 50 × 50 metri, dimensione sufficiente per mappe di piccole dimensioni o per le prime fasi di un progetto. Al momento non è previsto il riutilizzo degli oggetti generati, fattore che potrebbe incidere sulle prestazioni in ambienti più estesi. Un ampliamento è comunque previsto nelle versioni successive.

WorldGen non è ancora disponibile al pubblico, ma Meta immagina numerosi campi d’impiego: sviluppo di livelli per videogiochi, addestramento di agenti in ambienti simulati e creazione rapida di digital twin, dove la velocità di generazione è determinante. Lo strumento non sostituirà il lavoro creativo dei designer, ma potrebbe alleggerire in modo significativo le fasi ripetitive della produzione.